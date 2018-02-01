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CİNAYETLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!

CİNAYETLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!

Mağusa’daki cinayette yeni gelişme

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DAÜ öğrencisi Kennedy T. Dede’nin Çanakkale Göleti’nde öldürülmesine ilişkin olayda 3 kişi daha tutuklandı

Mağusa’daki cinayet olayında 3kişi daha tutuklandı. Mahkeme Onur Korkurt, Simge Dağdur  ve Aydan Sel’e birer gün tutukluluk emri verdi.

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