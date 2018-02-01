CİNAYETLE İLGİLİ YENİ GELİŞME!
Mağusa’daki cinayette yeni gelişme
A+A-
DAÜ öğrencisi Kennedy T. Dede’nin Çanakkale Göleti’nde öldürülmesine ilişkin olayda 3 kişi daha tutuklandı
Mağusa’daki cinayet olayında 3kişi daha tutuklandı. Mahkeme Onur Korkurt, Simge Dağdur ve Aydan Sel’e birer gün tutukluluk emri verdi.
Etiketler : yeni tutuklama, cinayet, Onur Korkurt, Simge Dağdur, Aydan Sel
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.