CİNAYETTE KRİTİK HAFTA!

DAÜ öğrencisi Keneddy T. Dede’nin öldürülmesi ile ilgili tüm zanlılar yakalanırken, cinayetin neden işlendiğine dair soruların açıklanması bekleniyor

Devrim DEMİR

Mağusa’da hunharca öldürülen ve ülkede infiale neden olan cinayetle ilgili birçok soru cevap bekliyor.

Toplumda infiale neden olan cinayetin ardından ülkede öğrenim gören Afrikalı binlerce öğrencinin ne kadar savunmasız olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Hunharca öldürülen Dede’nin kız kardeşi ve en yakın arkadaşı yaşadığı acıyı paylaşmış, Nijerya öğrenci birliği başkanı Afrikalı öğrencilerin yaşadığı genel sıkıntıları anlatmıştı.

Ülkede bugün sadece 8 bin 500 Nijeray’lı öğrenci eğitim görmekte.

Polis, ülkede kontrolsüz bir şekilde artış gösteren öğrenci sayısından rahatsız.

Polis kayıtlarında hemen her gün ülkede öğrenci statüsünde bir kişi suç işliyor, tutuklanıyor.

Ardı ardına yakalandılar

29 Ocak tarihinde Mağusa’da Çanakkale Göletin’de yarı çıplak tanınmaz hale bulunan Dede’nin öldürülmesine ilişkin polis aynı gün 7 kişiyi tespit etti.

Cinayetin hemen ardından polis, biri 16 yaşında kız çocuğu olmak üzere, Dede’yi aracı ile kaçıran Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkut’u tutukladı.

Yapılan ileri soruşturmada olaya karışan Nidai Şanlı’nın 30 Ocak’ta Akyar Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığını, Aydan Sel, 17 yaşında kız çocuğu ve Onur Körkut’un ise yasal olmayan yollardan Güney’e kaçtığını tespit etti.

2 gün sonra geri geldiler

Büyük infiale neden olan cinayetin yankıları sürerken yasal olmayan yollardan Güney’e kaçan 3 zanlı 1 Şubat gecesi KKTC’ye geçerek polise teslim oldu.

Toplam 6 zanlı 2 Şubat tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhlerinde 7’şer gün tutukluluk emri alındı.

Kilit isim de önceki gün teslim oldu

Dede cinayetinde kilit isim olarak anılan ve yakalanan 6 zanlının ailesinin mahkemede isyan ettiği isim Nidai Şanlı ise önceki gün sabaha yakın Akyar Sınır Kapısı’na gelerek polise teslim oldu.

Yapılan ilk sorgulamasında Şanlı işlediği suçu itiraf etti, mahkemede ise öldürmek için vurmadığını pişman olduğu yönünde beyanda bulundu.

3 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılan Şanlı aleyhinde polis 3 gün tutukluluk emri alırken, Şanlının 6 Şubat Salı günü yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Sorular cevap bekliyor

Hunharca işlenen cinayetin ardından birçok soru cevap bekliyor. Keneddy T. Dede’yi yaşları 16 ile 17 arasında değişen en büyüğü 28 yaşında olan 7 cinayet zanlısının ifadeleri, kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşlenen cinayetle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı, polis henüz mahkemede cinayetin neden işlendiğine dair henüz bir olgu sunmadı.

Havadis