CİNAYETTE KULLANILAN ARAÇ BULUNDU!

Gökhan Naim’in öldürülmesi olayında kullanılan araç Yenikent Bölgesinde Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Olay esnasında Gökhan Naim’in tasarrufunda çanta içerisinde bulunan ve çalınan para miktarının ise ilk tespitlere göre 112,000 Stg, 170.000 Euro ve 800.000 TL olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.