CİNAYETTE ÖNEMLİ GELİŞME
Nijeryalı öğrenci Kennedy Taomwabwa Dede’nin cinayetiyle ilgili aranan ve ‘ele başı’ olarak bilinen 28 yaşındaki Nidai Şanlı, bu sabaha yakın yakalandı.
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Gazimağusa’da Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümüyle ilgili Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen Nidai Şanlı tespit edilerek tutuklandı
30 Ocak tarihinde ED 581 plakalı aracı ile Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen ve bugün tutuklanan Şanlı’nın bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.
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