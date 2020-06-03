Çin'de 4 aydır tedavi gören ve cilt rengi koyulaşan doktor hayatını kaybetti

Çin'de salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde Hu Weifeng adlı doktorun koronavirüs nedeniyle öldüğü bildirildi. 42 yaşındaki Hu, koronavirüsün karaciğerlerinde bıraktığı hasar nedeniyle ten rengi birden koyulaşan iki doktordan biriydi.

Devlete ait 'The Paper' internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca koronavirüs tedavisi gören Vuhan Merkez Hastanesidoktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti.

Ürolog olan 42 yaşındaki Hu Weifeng, koronavirüsün karaciğerlerinde bıraktığı hasar nedeniyle ten rengi birden koyulaşan iki doktordan biriydi. Hu'nun mayıs ayının başından bu yana beyin kanamasıylamücadele ettiği belirtildi.

Ten rengi koyulaşan diğer doktor Yi Fan ise gördüğü tedavinin ardından 8 Mayıs'ta taburcu edilmişti. Uzmanlar, iki doktorun virüsün karaciğerlerinde yol açtığı hasar nedeniyle hormonal bir dengesizlik yaşadığını tahmin ediyordu. Hu Weifeng’i tedavi eden Doktor Li Shusheng de tedavinin başında kullanılan ilaçların bu duruma yol açmış olabileceğini belirtiyordu.

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana salgın kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Hu Weifeng'in ölümü, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 koronavirüs hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.