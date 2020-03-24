Çin'de bu kez Hanta virüs paniği

Çin hükümetine yakınlığıyla bilinen Global Times'ın haberine göre Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti. Yapılan testler sonucu hayatını kaybeden kişide hanta virüs pozitif çıktı.

Gözetim altında alınan otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldı. Hanta virüs, koronavirüsün aksine insandan insana bulaşmıyor.

Hayli kısa kısa bir kuluçka süresi bulunan hanta virüsün semptomları 1-8 hafta arasında değişiyor.

Yüksek ateş, yorgunlukk, şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı, şiddetli baş dönmesi, karın ağrısı, ishal ve kusma ise hanta virüsün en yaygın görülen belirtileri arasında yer alıyor.

Yapılan araştırmalara göre, bu virüsün bulaşması için kişinin bir kemirgenle ya da kemirgen dışkısıyla temas etmesi gerekiyor.

Uzmanlar, sağlıklı bireylerin hanta virüse maruz kaldıklarında HPS (hanta virüs pulmoner sendromu) riski altında olduğunun altını çiziyor.

HPS, akciğerlere yerleşen ve insandan insana bulaşmayan bir virüs olsa da kişinin kemirgen dışkısına, idrarına veya kuluçka süresindeki larvalara temas ettikten sonra gözlerine, burnuna veya ağzına dokunması durumunda bulaşıyor.

Kanada Halk Sağlığı Merkezi’nin araştırma sonucuna göre, hanta virüs yemek ya da tükürük yoluyla da bulaşabiliyor. Sıçan ısırıkları ise hanta virüs için belirtilen bir başka neden.

Türk Tabipleri Birliği'nin 2009 nisanında virüs ile ilgili yaptığı bilgilendirme şöyle:

"Hantaviruslar, doğada çok sayıda tipi bulunan ve bunlardan bir kısmı insanlarda hastalık yapabilen viruslardır. Tıpkı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi Bunyaviridae ailesinde yer alan Hantavirus, bu ailenin diğer tüm üyelerinden farklı olarak insana bulaşmak için bir vektöre (kene, sivrisinek vb) ihtiyaç duymaz. Bu virusların coğrafik dağılımları iklim, fauna gibi faktörlerden çok etkilenir ve çoğunlukla oldukça sınırlı bölgelerde görülürler. Örneğin bir Hantavirus olan Puumala virusu, İskandinavya, Baltık cumhuriyetleri ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde görülürken, Sin Nombre virusu Amerika kıtasında sınırlıdır. Ülkemizde daha önce görülmezken son haftalarda Zonguldak, Bartın bölgesinden bildirilen Hantavirus ise ilk defa Kore’de 1978 yılında izole edilmiştir. Tüm Avrasya’da değişik bölgelerde bulunabilen bir virustur.

Hantavirus’un doğadaki kaynağı fare ve benzeri küçük kemirgenlerdir. Kemirgenler virusu kanlarından temizleseler de haftalar, aylar boyu idrar ve salyalarıyla virusu etrafa saçarlar. Bu hayvanların idrar ve salyası (olasılıkla gaitası) ile dış ortama atılan virus, gıdalara bulaşarak ağız yoluyla veya çevreden toz halinde havaya saçılıp bu tozların solunum yoluyla vücuda alınmasıyla insana bulaşmaktadır. Daha nadir görülen bir diğer bulaş yolu da enfekte hayvan tarafından ısırılmadır. Hastalığın insandan insana direkt yolla bulaştığı gösterilememiştir. Bu nedenle hastaların karantinaya alınması gibi önlemlere gerek yoktur. Ancak Hantavirus ile enfekte bir hastanın kan, idrar gibi çıkartılarının doğrudan mukozalara teması ile hastalık bulaşabilir. Bu nedenle bu hastalara bakım veren sağlık personelinin standart korunma önlemelerine uyması önerilmektedir."

Kaynak: Independent Türkçe