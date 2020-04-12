Çin’de yeni karantina kararı: Tam 28 gün sürecek
Çin’de yeni karantina kararı: Tam 28 gün sürecek
Çin'de corona virüsünün başladığı Wuhan kentinde karantina ve sokağa çıkma yasakları gevşetilirken Suifenhe ve Harbin kentlerinde 28 günlük karantina uygulamasına geçildiği açıklandı.
Çin’in Rusya sınırında yer alan Suifenhe kentinde corona virüsünün önüne geçilmek için yeni kararlar alındı… Sınır kontrolünü sıkılaştıran şehir yönetimi ülkeye dışarıdan gelen bireylere nükleik asit testi ve antikor testi uygulamaya başladı.
Öte yandan son dönemde yurt dışı kaynaklı vakalarda artış yaşanan Çin’de ülkeye dışarıdan gelenlere 28 günlük karantina uygulanacağı belirtildi.
Bu açıklamanın ardından ülkenin kuzeydoğusundaki Harbin kentinde de aynı önlemlerin alınacağı açıklandı.
Öte yandan devlet medyası, Pekin yönetiminin aldığı yeni kararı duyurdu. Pekin’deki liselerde eğitimin 27 Nisan’da başlayacağı açıklanırken orta okul öğrencilerinin de 11 MayIs’ta kampüslere dönebileceği belirtildi.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.