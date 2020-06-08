Çin'den 'koronavirüs aşısını tüm dünyaya erişilebilir hale getireceğiz' sözü

Çin devletinin resmi yayın organı Jenmin Jibao (Halkın Günlüğü) gazetesinin haberine göre, 'Kovid-19'la Mücadele: Çin'in Eylemleri' adlı 'beyaz kitabın' yayımlanması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Wang, geliştirilen Kovid-19 aşısının tüm klinik testlerden sonra dünya çapında erişilebilir hale getirilmeyi planlandığını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nde dile getirdiği tüm taahhütlerin Pekin tarafından yerine getirileceğini vurgulayan Wang, şu anda 5 aşının üzerinde çalışıldığını, bunlardan bazılarının testlerden geçmeye başladığını ifade etti.

Çinli bakan, geliştirilen aşılarda güvenlik, verimlilik ve erişilebilirlik gibi faktörlerin üzerinde durulduğunu vurguladı.

Wang, "İnsanlığın salgınlarla mücadele tarihinin gösterdiği üzere, salgınla yüzleşmenin temel stratejisi, kesinlikle aşıların geliştirilmesidir. Dünyanın aşıların geliştirilmesinde ve sonraki aşamalarda işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.