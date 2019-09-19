Cinsel hayata etkisi büyük!

"Yapılan araştırmalar, iç çamaşırlı bir vücudun, tamamen çıplak bir vücuttan daha çekici geldiğini söylüyor. Peki bunun nedeni ne? İç çamaşırları neden çıplak bir vücuttan daha seksi geliyor? Seksi iç çamaşırları giymenin cinsel hayatınıza ne gibi etkileri var? Merak ettik, araştırdık. İşte cevaplar..."

Seksi iç çamaşırları giymek aslında sadece erkekler için yapılan bir hazırlık değildir. Kadınlar, kendilerini daha iyi ve özgüvenli hissederler.

Öte yandan seks için hazırlık yapmak da birçok uzmanın önerdiği bir durum. Seks öncesi o anı düşünmek, belki makyaj yapmak, parfüm sıkmak ya da özel bir şeyler giyerek hazırlık yapmak hem kişiyi mental olarak hazırlayan hem de karşıdakini mutlu eden bir süreç.

İç çamaşırları daha çekici geliyor

Erkekler, tamamen çıplak bir vücut yerine iç çamaşırlı bir vücudu daha çekici ve seksi buluyor. Bunun nedeni tam bilinmese de insan doğasının keşfetme arzusuyla büyük bir ilgisi olduğunu düşünülüyor. Biz de bu sonuçtan yola çıkarak sizlere cinsel hayatınızı ateşleyecek birkaç öneride bulunmak istiyoruz.

Günümüzde seksi kıyafet çeşitleri aklın alamayacağı kadar fazla. Neden siz de yararlanmayasınız ki? "Nasıl olsa üzerimde durmuyor" diye düşünerek kendinizi özel hissedeceğiniz parçalar giymekten vazgeçmeyin.

Erkekler, görsel materyaller ile daha fazla uyarılıyor. Seksi çamaşılar, bu uyarılma konusuna inanılmaz ölçüde katkıda bulunuyor.

Seksi çamaşrılar giymek, partnerinizde hedefe odaklanmak yerine anda kalmayı sağlayacaktır. Bu sayede ön sevişme süresi ile beraber kadının aldığı zevk de artar.

Sadece çamaşırlardan değil, özel parçalardan da faydalanın. Daha önce hiç jartiyer giydiniz mi? Cevabı "Evet" olanlar bunun ne demek olduğunu bilir. Eğer cevabınız "Hayır" ise daha fazla beklemeyin ve hemen kendinize bir jartiyer edinin.

Jartiyerin yanı sıra vücut çoraplarından da faydalanabilirsiniz.

Erkekler, siz de yapın!

Yukarıda kadınlara önerilerde bulunduk ancak aynı şeyler erkekler için de geçerli. Seks için hazırlık yapmak sadece kadınlar için geçerli değil, unutmayın.

Erkeğin bakımlı olması, seks öncesi hazırlık yapması, iç çamaşırlarına özen göstermesi kadınlar için çok önemli. Sadece iç çamaşırı deyip geçmeyin. Gördüğünüz gibi cinsel hayatınız üzerinde bir hayli etkili!