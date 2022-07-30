Cinsel hayatı coşturur, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırır! Sofranızdan eksik etmeyin

Vitamin ve mineral kaynağı havuç, sağlığa olan faydalarıyla vazgeçilmezlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Antioksidan kaynağı olan havuç, göz sağlığını korur, katarakta karşı korur, gece körlüğü riskinin oluşmasını en aza indirger. Havuç, lif açısından önemli bir besindir. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur. Cinsel hayata da çok faydası olan havuç, içeriğindekiler sayesinde çocuk sahibi olmayı da kolaylaştırabilir. İşte havuç ve havucun faydaları...

Havuç sağlığa sayısız faydaları ile bilinir. İçerisinde güçlü antioksidanlar barındırır. Antioksidanlar göz sağlığının korunmasını sağlar. Katarakt gibi çeşitli göz problemlerin oluşmasını engeller. Aynı zamanda gece körlüğü riskinin oluşmasını en aza indirger.

Yapısında bulunan vitaminler, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Vücutta kolajen üretimini arttırır. Havuç, lif açısından da önemli bir besindir. Bu sayede kolesterol düşürür ve kalp sağlının korunmasına yarar sağlar. Ayrıca tansiyon düşürücü etkisi bulunduğundan dolayı yüksek tansiyon hastaları tarafından da tüketilebilir.

VİTAMİN KAYNAĞI

Beta-karoten ve lif içeriğine bağlanabilir. Bu kök sebzeler de iyi bir antioksidan, potasyum, K vitamini, sodyum, fosfor, kalsiyum, C vitamini, niasin ve B6 vitamini kaynağıdır. Diğer besinler arasında A, E, Folat, çinko ve demir bulunur.

MEME VE KOLON KANSERİNİ ÖNLER

Beta-karoten tüketimi, başta akciğer kanseri olmak üzere, birkaç kanser riskini azaltmıştır. Araştırmacılar, günde 1.7 ila 2.7 miligram arasında artan beta-karoten tüketiminin akciğer kanseri riskini % 40'tan fazla azalttığını keşfettiler. Ortalama bir havuç yaklaşık üç miligram beta-karoten içerir. Yine yapılan ayrı bir çalışmada, araştırmacılar lif bakımından zengin havuç yemeğinin kolon kanseri riskini yüzde 24 oranında azalttığını bulmuşlardır. Havuç yiyen kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının beş ila sekiz kat daha az olası olduğu düşünülmektedir.

KOLESTEROLÜ DÜZENLER

Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına neden olan önemli bir faktördür. Düzenli havuç tüketimi kolesterol seviyelerini azaltır. Bu nedenle, kalp ile ilgili sorunları önlemek için sağlıklı bir dozda havuç tüketmek gerekmektedir. Havuçların terapötik değerleri üzerinde yapılan bir araştırmada, günde ortalama 370 gram çiğ havucun üç hafta boyunca tüketilmesi halinde kolesterol seviyesinin yüzde 11 oranında düştüğü belirlenmiştir. Ayrıca bir grup İsveçli bilim adamı, havucun kalp krizi geçirme riskini azalttığını keşfetti. Bir başka çalışmada, daha fazla havuç yiyenlerin, daha az havuç tüketenlere kıyasla 1 / 3'lük bir kalp krizi riski taşıdığı bulunmuştur.

GÖRME KABİLİYETİNİ İYİLEŞTİRİR

A vitamini eksikliği loş ışıkta bazı görme zorluklarına neden olabilir. Havuçlar A vitamini açısından zengin olduğundan, havucun antioksidan kapasitesini belirlemeye yönelik bir çalışma da görme keskinliğini iyileştirmek ve gece körlüğünün yaşlandıkça ilerlemesini engellemede başarılı olduuğunu göstermektedir.

DİYABETİ KONTROL ALTINDA TUTAR

Havuçlar, içerisindeki karotenoidlerden dolayı kan şekeri regülasyonu için iyidir. Karotenoidler, insülin direncini ters olarak etkiler ve böylece kan şekerini düşürerek diyabetiklerin normal ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, kullanılan ve vücut tarafından metabolize edilen insülin ve glukoz miktarını da düzenlerler. Antiseptik nitelikleri vardır ve bu nedenle laksatifler, vermikitler ve karaciğer rahatsızlıkları için bir ilaç olarak kullanılabilirler. Havuç yağı kuru ciltler kullanılabilir, çünkü cildi daha yumuşak, pürüzsüz ve daha sıkı yapar. Dahası, havuç suyunun mide ve gastrointestinal sağlığı geliştirdiği kanıtlanmıştır.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Diyetisyen Burak Çetiner konu hakkında bilgiler verdi. Bilimsel araştırmalar, havuçta bulunan kumarinin hipertansiyonu düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bunlar, bir vazodilatatör olan ve kan damarlarınızdaki ve arterlerdeki gerginliği rahatlatan böylece kan dolaşımını arttıran zengin potasyum kaynaklarıdır. Bu mineral ayrıca vücuttaki organların işlevini artırmaya ve kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon, doğrudan ateroskleroz, felç ve kalp krizleriyle bağlantılıdır, yani bu havuçların kalp sağlığı için faydalı başka bir yönü.

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Havuç bir dizi antiseptik ve antibakteriyel özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirmek için idealdir. Sadece bu değil, zengin bir C vitamini kaynağı olarak beyaz kan hücrelerinin aktivitesini uyarır ve bu da insanların bağışıklık sistemindeki en önemli unsurlardan biridir.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Çoğu sebze gibi havuç da önemli miktarda diyet lifine sahiptir ve lif, iyi sindirim sağlığının korunmasında en önemli unsurlardan biridir. Lif, dışkının sindirim yolu boyunca düzgün bir şekilde geçmesine yardımcı olur ve peristaltik hareketi ve gastrik sıvıların salgılanmasını uyarır. Bu kabızlık gibi durumların şiddetini azaltır ve kolorektal kanser de dahil olmak üzere çeşitli ciddi hastalıklardan kolon ve midenizi korur. Lif ayrıca fazla LDL kolesterolü (kötü kolesterol) arterler ve kan damarlarından atmaya yardımcı olarak kalp sağlığını da güçlendirir.

AĞIZ SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Havuçlardaki organik bileşikler iyi mineral antioksidanlardır ve aynı zamanda diş etlerini uyarır ve fazla tükürük salgılar. Tükürük alkali bir maddedir ve sıklıkla kavite (diş çürüğü), ağız kokusu ve diğer ağız sağlığı risklerine yol açabilen bakteriler ve yabancı cisimlerle savaşır.

CİNSEL HAYATI İYİLEŞTİRİR

Afrodizyak etkisi sayesinde çiftlerin çocuk sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Havuç suyu içerdiği bazı etkin maddeler bakımından aynı zamanda mükemmel bir seksüel hormon grubu uyarıcısı, aktifleyicisi ve dengeleyicisidir. Bu nedenle, geçici olarak cinsel isteksizliğe veya yaşlılığa bağlı giderek azalan iktidarsızlığa karşı mükemmel bir önleyici ve de takviye edicidir.

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