Cinsel Hayatınız Kurtulabilir!

Günde 1 aspirinin erkeklerin cinsel hayatına inanılmaz bir faydası ortaya çıktı. Türk araştırmacıların yaptığı araştırma ezber bozdu.

Türkiye'de özel bir üniversite tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre aspirin sertleşme bozukluğunu (erektil disfonksiyon) tedavi edebilir. 6 hafta boyunca günde sadece 100 mg'ı erkeklerde kan dolaşımı sorunlarını azaltıyor.

Çalışma için bir araya getirilen yaşları ortalama 48 olan 184 erkeğin %70'i ereksiyon problemi yaşıyordu. 6 haftalık tedavi boyunca 120 erkek aspirin kullanırken 64 erkek plasebo aldı. Bu erkeklerin her birine rutin olarak iki soru soruldu:

1. Partnerinizle cinsel birleşme gerçekleştirebildiniz mi?

2. Başarılı bir cinsel birleşme için ereksiyonunuz yeterince uzun sürüyor mu?

6 hafta boyunca her gün aspirin kullanan erkeklerin %88.3'ü ilk soruya evet derken %78.3'ü 2. soruya evet dedi. Çalışmanın başında bu erkeklerin erektil fonksiyon puanları 30 puan üzerinden 14.3 (%50'den az) iken çalışmanın sonunda 21.3'e (%75'ten fazla) kadar çıktı. Bu sonuçlar yaygın kullanılan sertleşme bozukluğu ilaçlarının oranından (%48-%80) farklı değil. Plasebo alan erkeklerin ereksiyonlarında da gelişme oldu ancak kayda değer bir değişiklik görülmedi.

Ezber bozan araştırma kandaki ince plateletlere uygulanan bir terapinin sertleşme bozukluğu üzerindeki etkisini gösteren ilk çalışma.