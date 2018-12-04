Cinsel ilişkide fanteziyi abartınca...

İngiltere'de 36 yaşındaki elektrikçi Dean Wilkins, internetten tanıştığı kadınla birlikte olurken kadının omzunu çıkardı. Omzu çıkan genç kadın, sadece sütyenle sokağa fırladı.

İngiltere'nin Lincoln şehrinde yaşayan 36 yaşındaki elektrikçi Dean Wilkins 'Grinin Elli Tonu' filmine özendi. Çöpçatan uygulaması Tinder'dan 33 yaşındaki Lucy Archer'la tanıştı. Çift, buluşup birlikte olmaya karar verdi.

36 yaşındaki Dean Wilkins, 33 yaşındaki Lucy Archer'ın yüzünü tokatladığını itiraf etti ancak sık sık sert bir şekilde cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Mahkemeye çiftin daha önce birbirlerini tokatlar ve yumruklarken filme çektiği videolar gösterildi.

Ayrıca, birbirleriyle halatla birbirlerini bağladıklarını, işler ileriye giderse bunu durdurmak için güvenli kelime olarak 'yumurta saati'ni kullandıklarını itiraf ettiler.

Wilkins'in partneriyle çıktıkları gece eğlencesinde kokain ve alkol kullandıktan sonra dairesine gittiklerinde kadına şiddetli saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Adam kendini kaybetmesi sonucunda kadını tokatlamaya ve yumruklamaya başladı. Wilkins'in elinden kurtulan kadın kendini sokağa attı. Komşular polis çağırdı ve gelen polis, kadını bir omzu yerinden çıkmış, saçları yolunmuş, burnu kanamış, yanakları ve çenesi morluklarla dolu olarak buldu.

Kadın mahkemede bunun bir fantezi değil şiddet olduğunu söyledi. Ancak Wilkins, mahkemede yaptığı savunmada bunların tamamının bir fantezinin parçası olduğunu ve cinsel ilişkiye başlamadan önce aralarında fanteziyi durdurmak için 'yumurta saati' kelimesini seçtiklerini söyledi.

Kadının cinsel ilişki sırasında bu kelimeyi hiç söylemediğini belirten Wilkins "Ne istediyse tamamen onu yaptım. Açıkçası, gerçekten bunu istediğini düşünmüştüm. Çok üzgünüm" dedi.

Mahkeme süreci devam eden Wilkins'in mahkemeye kadının kendisine yazdığı "Beni kaçır ve ağaca bağla" şeklindeki mesajları delil olarak sundu.

Artık Sleaford'da yaşayan Wilkins, Archer ile iletişim kurmaması veya kendisinde 5 metreden fazla yaklaşmaması şartıyla kefalet ödedi. 20 Aralık'ta hapis cezasına çarptırılacak.