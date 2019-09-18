Cinsel ilişkiye girdiği anları kaydettirdi!

Cinsel birlikteliğe girdiği anları kaydettiren Kevin Hart’ın başı belada

Önceki hafta Malibu'daki evinin yakınlarında geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen ünlü oyuncu Kevin Hart'a bir şok daha geldi. Hart'la cinsel ilişkiye giren bir model ünlü isme tazminat davası açtı.

28 yaşındaki Amerika’lı model Montia Sabbag daha önce ilişki yaşadığı 40 yaşındaki komedyen ve senarist Kevin Hart, hakkında 2017 yılında Las Vegas’ta bir otelde cinsel ilişkiye girerken bir arkadaşının kendilerini gizliden videoya aldığını iddia ederek Kevin ve ilişkiyi videoya alan arkadaşı hakkında 60 milyon dolar tazminat davası açtı.

CİNSEL İÇERİKLİ SİTELERE SATMAYA ÇALIŞTI

Mahkeme savcısı, videoyu çeken Kevin’in arkadaşı Todd’un daha sonra Kevin’den para istediğini Kevin para vermeyi kabul etmeyince Tood, videoyu ünlü kişilerin cinsel içerikli videolarının yayınlandığı cinsel içerikli sitelere satmaya çalıştığını söyledi. Mahkeme devam ediyor.