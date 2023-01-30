Cinsel organının kokusunu taşıyan mumla battı

Dünyaca ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, güzellik şirketi Goop’un Londra’daki mağazasını 1,4 milyon sterlinlik (33 milyon TL) zararın ardından kapattı.

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, 2008'de kurduğu wellness ve güzellik şirketi Goop'un İngiltere'deki mağazasını kapattı.

ngiliz basını Londra'da dört yıl önce açılan mağazanın, 1,4 milyon sterlinlik (33 milyon TL) zararın ardından kapatıldığını yazdı. 2019'da Londra'nın en lüks bölgesinde açılan mağaza, Covid pandemisi nedeniyle haftalarca kapalı kalmıştı.

Goop markası, 50 yaşındaki Paltrow'un kendi cinsel organının kokusunu taşıyan mum çeşidiyle büyük ses getirmişti ama bu ürünün başarısı satışların geneline pek yansımadı.

Üzerinde “Vajinam gibi kokuyor” ifadesinin yer aldığı mum 2020'de 75 dolara (439 TL) satışa çıkmış ve kısa sürede tükenmişti. Reklamlarında baştan çıkarıcı etkisi bulunan mumun ıtır, bergamot, sedir ağacının bir karışımı olduğu ve yakıldığı ortama özel bir sıcaklık kattığı belirtiliyordu.

Goop ayrıca vampir kovucu sprey, seks tozu gibi ürünlerle de adından söz ettirmişti.

sözcü.com.tr