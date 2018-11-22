Cinsel yaşamı bitiriyor...

Obezitenin her iki cinste de cinsel yaşamı olumsuz etkilediği bir gerçek. Hormonal bozukluklar, cinsel istek ve aktivitede azalma ayrıca kişinin cinsel yönden tatmin olamaması da obezitenin olumsuz sonuçları arasında.

Genel Cerrahi Uzmanı ve Öğretim Üyesi Dr. Tuna Bilecik, obez erkeklerin testesteron hormon düzeylerinin, normal kilolu erkeklere kıyasla daha düşük olduğunu ve buna bağlı olarak daha düşük cinsel tatmin yaşadıklarını belirtti.

Dr. Tuna Bilecik şu bilgileri verdi: “Uluslararası Obezite ve Metabolik Bozukluklar Federasyonu'nun (IFSO) resmi yayın organı olan ObesitySurgery isimli dergide yayınlanan araştırma sonuçları; obez erkeklerde infertilite yani kısırlık olasılığının, her dokuz kilogram fazlalık için yüzde 10 artacağını gösteriyor.”

"KİLO VEREN OBEZ ERKEKLERİN TESTOSTERON SEVİYESİ ARTIYOR"

Dr. Tuna Bilecik şimdiye kadar doğurganlık ve obezite ameliyatı (bariatrik cerrahi) arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmaların çoğunun kadın hastalar üzerine olduğunu ve erkekler üzerine yeterince çalışma yapılmadığını hatırlatarak şunları söyledi: “Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada, Lee ve meslektaşları, obezite cerrahisinin erkek seks hormonları ve sperm kalitesi üzerindeki etkisine dair mevcut araştırmaları gözden geçirmiştir. Bu çalışmada 1998 ile 2018 yılları arasındaki 28 farklı çalışmadan ve 1.000'den fazla hastadan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Lee ve arkadaşları, obezite ameliyatı sonrası hastaların testosteron düzeylerinin önemli ölçüde arttığını ve buna paralel olarak, LH, FSH ve SHBG hormon seviyelerinin de yükseldiğini ortaya koydular. Aynı çalışmada kadın seks hormonları olan estradiol ve prolaktin düzeylerinin de önemli ölçüde azaldığı gösterilmiştir. Tüm bu hormonal değişiklikler sonucunda, obezite cerrahisi sonrası kilosu azalan hastalarda erektil (sertleşme) fonksiyonun da anlamlı olarak arttığı ifade edilmiştir.”

AŞIRI KİLOLARDAN KURTULMAK CİNSEL HAYATI DA İYİLEŞTİREBİLİR

Dr. Tuna Bilecik, obez erkek hastalarda uygulanan obezite cerrahisinin, erkek cinsiyet hormonlarının artmasında ve kadın cinsiyet hormonlarının azaltılmasında etkili olduğunu vurguladı.

Dr. Bilecik şöyle devam etti: “Vücuttaki obezitenin azalmasıyla hormon seviyelerinin normalleştiği ve erkeklerde cinsel işlevin iyileştiği bilinmektedir. Çalışmalar obezite cerrahisinden sonra, erkeklerde sertleşme sorununun (erektil disfonksiyonun) azaldığını ancak sperm özelliklerinde hacim, konsantrasyon, hareket kabiliyetinin pek değişmediğini göstermektedir. Diğer taraftan obezite cerrahisi sonrasında kadınlarda gözlemlenen cinsel işlevsellik veya arzudaki gelişme, erkeklerde gözlemlenen seviyede değildir. Ancak kadınlar arasında da doğurganlıkta iyileşme kaydedilmiştir.

Aşırı kilolu veya obez erkeklerde genellikle cinsel ilişki sırasında sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) veya nefes darlığı yaşandığı görülmektedir. Düşük testosteron seviyeleri, obez erkeklerde kötü cinsel işlev için bir faktördür. Bunun yanında psikolojik olarak düşük benlik saygısı da vardır. Obezite cerrahisi sonrası kilo verme süreciyle birlikte hastaların yaşam konforu artmaktadır. Hormonal olarak normalleşmenin yanı sıra psikolojik olarak da özgüvenleri artan hastaların seks hayatları da normalleşmektedir.”