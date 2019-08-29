Cinsiyet değiştirdi!
"Merhaba benim adım Doruk"
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Neslihan Doğrusöz değişimini böyle duyurdu: Merhaba benim adım Doruk
Bundan iki yıl önce katıldığı moda yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz değişimini sosyal medyadan duyurdu.
Katıldığı moda yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz değişimini sosyal medyadan duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Doğrusöz, “Merhaba… Benim adım Doruk…” ifadelerini kullandı. Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile el ele görüntülenince, “Sakal ektirdim. Yakın zamanda yeni halimle ortaya çıkacağım” demişti. Doğrusöz, sosyal medya hesabından takipçilerine yeni imajını yayınladı.
Etiketler : Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değişimi, Doruk
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