lişki Durumu Karışık’ın Gülendam’ı Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi!

İlişki Durumu Karışık dizisine çocuk bakısı Gülendam karakterine hayat veren oyuncu katılan oyuncu, Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi.

Rüzgar Erkoçlar ve Neslihan Doğrusöz’ün cinsiyet değiştirmelerinin ardından Aybike Esin Tumluer’in de 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

Konservatuardan yakın dostu olan Tumluer’le ilgili bir yazı kaleme alan Onur Akay, haberi kişisel internet sitesinde paylaştı.

Onur Akay, “İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı ‘Gülendam’ karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer’den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım.

Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer’di” diyerek haberi kamuoyuyla paylaştı.