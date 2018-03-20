Çıplak fotoğraf skandalından sonra barıştılar

Seda Sayan, mahkemelik olan Seren Serengil ve Hande Yener'in arasındaki buzları eritti.

Aralarında yaşanan çıplak fotoğraf skandalı sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü sona erdi.

Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Seren Serengil ve Hande Yener ikilisi barıştı.

Telifmetre geçen aylarda yaptığı araştırma sonucu Hande Yener, radyolarda en çok şarkısı çalınan isim olmuş, televizyon programında listeye inanmadığını söyleyen Seren Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtmişti.

HANDE YENER SEREN SERENGİL'iN ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaşmıştı. İkili daha sonra mahkemelik olmuştu.