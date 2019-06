CİPRAS, ERDOĞAN'I TEHDİT ETTİ!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras "Gerilimin umutsuz ve beyhude bir şekilde tırmandırılmasının bir anlamı yoktur. Bu bir güç göstergesi değil, bir zayıflık göstergesidir. Hiç kimsenin denizde caydırıcı güce sahip olmadığını bildiği bir ülkenin MEB’inde anlamsız sondajlar yapmaya çalışmasının anlamı yoktur. Uluslararası hukukla ilgili bu ihlallerin burada sona ermesi iyi olur. Çünkü bunun hem Avrupa-Türk ilişkileri, hem de barış, istikrar ve iş birliği açısından ciddi bedeli olacaktır.”



Geçtiğimiz Cuma günü hayata veda eden Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın dünkü cenaze törenine katılmak için adaya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına Güney Kıbrıs’tan yanıt verdiği bildirildi. Fileleftheros gazetesi “Aleksis Çipras’tan Erdoğan’a Tehditler ve Meydan Okumalar Konusunda Yanıt- Bu Güç Göstergesi Değil, Zayıflık Göstergesi” başlıklı haberinde, Çipras’ın dün Güney Kıbrıs’ta, ELDİK olarak bilinen Yunan Alayı’nı ziyaret ettiğini yazdı. Gazeteye göre ELDİK’e yaptığı ziyaret sırasında “buraya gelmeden hemen önce, çalışma arkadaşlarının Türkiye Cumhurbaşkanı’nın birtakım açıklamalar yaptığı konusunda kendisini bilgilendirdiğini” söyleyen Çipras, Erdoğan’ın kendisine hitaben “kendi kendine bazı şeyler söylüyor ama ben devam edeceğim” şeklinde bir ifade kullandığını belirtti. Gazeteye göre Çipras sözlerini kısaca şöyle sürdürdü: “Bu açıklamaya ilk önce Yunanistan Başbakanı’nın ‘bazı şeyler söylemediği’, ancak uluslararası hukuk, mantık, hakikat ve kararlılık dilini konuştuğunu söyleyerek yanıt vermek istiyorum. Ve ikinci olarak da kendi başına konuşmuyor. Avrupa Birliği (AB), AB’nin tüm üye devletleri, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu, aynı zamanda dünyanın her köşesinde ve özellikle de bölgemizde, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna saygı duyan her ülke yanında olarak konuşuyor. Herkese sesleniyorum ve mesaj açıktır. (Gerilimin) umutsuz ve beyhude bir şekilde tırmandırılmasının bir anlamı yoktur. Bu bir güç göstergesi değil, bir zayıflık göstergesidir. Hiç kimsenin denizde caydırıcı güce sahip olmadığını bildiği bir ülkenin MEB’inde anlamsız sondajlar yapmaya çalışmasının anlamı yoktur. Uluslararası hukukla ilgili bu ihlallerin burada sona ermesi iyi olur. Çünkü bunun hem Avrupa-Türk ilişkileri, hem de barış, istikrar ve iş birliği açısından ciddi bedeli olacaktır.” Çipras’ın Yunanistan Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis eşliğinde ELDİK kampını ziyaret ettiğini ve 1974’te hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin anıtına çelenk koyduğunu yazan gazete, Çipras’ı ELDİK kampında ELDİK komutanı Binbaşı Emmanuil Hacis’in karşıladığını ekledi. Alithia gazetesi ise “Çipras’tan Erdoğan’a: Her Kim Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Haklarını İhlal Ederse, Bunun Sonuçları Olacaktır” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yanıt olarak “her kim Kıbrıs Cumhuriyeti’nin haklarını ihlal ederse, bunun sonuçlar doğuracağını söylediğini” iletti. Gazeteye göre Çipras sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaynaklarından istifade etmek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geri alınamaz hakkıdır. Yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde ilerleyebiliriz ve her kim Yunanistan ve Kıbrıs’ın haklarını ihlal ederse bu sonuçlar doğuracaktır. Öte yandan her halükarda bunun bedeli ciddi olacaktır, çünkü biz egemenlik haklarımızı müdafaa etmekte kararlıyız. Burada bulunmamın mesajı, Kıbrıs’ı egemenlik haklarının icra edilmesinde desteklediğimiz şeklindedir, çünkü kaynaklarından istifade etmek Kıbrıs’ın geri alınamaz hakkıdır.” Politis ise habere “Çipras Kendi Başına Konuşmuyor, Yanında AB Var- Erdoğan’ın Sondajlarla İlgili Yeni Kışkırtıcı Açıklamalarına Yunanistan Başbakanı Kıbrıs Topraklarından Yanıt Verdi” başlığıyla yer verdi.