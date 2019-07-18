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Çırılçıplak yakalandılar!

Çırılçıplak yakalandılar! 1111

Yaşları 17 ila 20 arasında değişen grup, yerel halk tarafından videoya kaydedildi.

Gece yarısı plajda olanları görenler hemen polisi aradı.