Ünlü sunucu Seda Akgül, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma gelen tepkilere yanıt verdi. Köpeğiyle koltukta verdiği pozu eleştirenlere seslenen Akgül, 'Bu resmimi gayriahlaki bulanlar. Çirkin deyin, yaşlı deyin. İyi ki ev halim böyle' notunu yazdı.

Ünlü sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Seda Akgül köpeğiyle çekilen fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi.

'İYİ Kİ EV HALİM BÖYLE'

Instagram hesabından köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Seda Akgül paylaşımına, "Bak ama dokunma.. Dokun ama tatma... Tat ama yutma... Bu resmimi gayri ahlaki bulanlar , bazı çok bilmişler , Atatürk'ün 19 Mayıs törenlerinde olamayanlar.. Aha da tekrar koyuyorum... Yaşım 1040 ... ne fark eder.. Çirkin deyin , yaşlı deyin.... Ama ben çooook mutluyum. İyi ki ev halim böyle.... Biraz fotoshop yapardım.. Belimi inceltir bacağıma renk verirdim. Sahicilik seven varsa elini kaldırsın." notunu ekledi.