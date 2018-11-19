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Çirkin diyenlere inat bu hale geldi!
Çirkin diyenlere inat bu hale geldi!
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Herkesin "çirkin" diye alay etmesine dayanamadı ve bıçak altına yatıp bambaşka biri oldu.
24 yaşındaki kadın estetik operasyonlar sayesinde inanılmaz bir değişim geçirdi.
Instagram paylaşımlarıyla üne kavuşan 24 yaşındaki Celine Centino, "nereden nereye geldi" deyiminin canlı bir örneği gibi. Pamala Anderson hayranı olan genç kadın ona benzeyebilmek için 38 bin sterlin harcadı ve bambaşka birine dönüştü.