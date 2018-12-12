"Çirkinim ama..."

‘Çirkinim Türkiye’yi sallıyorum, güzel olsam dünyayı sallardım’

Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında yer alan şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde 7.5 milyon takipçili instagram hesabından canlı yayın yaptı.

Demet Akalın, Instagram canlı yayını sırasında, kendisi için 'Çok çirkinsin' şeklinde yorumlar yapan bazı takipçilerine esprili karşılık verdi.

Ünlü popçu, "Kötülükleriyle yorum yapanları hiç umursamıyorum. Ne yapalım yani, çirkinim. Bu çirkinlikle şarkılarımla Türkiye'yi sallıyorum, bir de güzel olsam dünyayı sallardım" ifadelerini kullandı.