CİVAN AVCI'YI NARKOTİK AVLADI!

Yasadışı yollardan güneye geçerek kokain alan zanlının aynı yoldan geri döneceği polise bildirilince kıskıvrak yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyü yakınlarında, yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçerek 2 buçuk gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu madde alan Civan Avcı, aynı yol ile KKTC’ye girdiği anda Narkotik Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Narkotik Şube’de görevli polis memuru Nurettin Enginer, mahkemeye meselele ilgili şahadet verdi.

Enginer, 13 Haziran 2017 tarihinde, mahkeme huzurundaki zanlı Civan Avcı’nın, yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve uyuşturucu madde alarak aynı yol ile geri döneceğine dair bir bilgi aldıklarını söyledi.

İhbar üzerine Beyarmudu köyü yakınlarında bir bölgede pusu görevine başladıklarını söyleyen Enginer, zanlının aynı tarihte KKTC’ye geri döndüğü sırada tespit edildiğini ve üzerine yapılan arama sonucunda 2 buçuk gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı.

Enginer, zanlının gözaltına alındığını, konu uyuşturucu maddeye ise emare olarak el konulduğunu söyledi.

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