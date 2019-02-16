CİVELEK, ÖZERSAY'A SALDIRIYI KINADI!
Civelek, Özersay’a saldırıyı kınadı
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KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a dün akşam Aşağı Bostancı ziyareti sırasında yapılan saldırıyı kınadı.
Yazılı açıklama yapan Civelek, “Sebebi her ne olursa olsun seçilmiş bir milletvekiline yapılan saldırıyı kınıyoruz. Özersay ve onun nezdinde tüm ekibine geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.
Etiketler : Murat Zeki Civelek, Kudret Özersay, saldırı, kınama
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