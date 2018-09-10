Closer’da rol alıyorum

Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile önceki gün Vadistanbul AVM’deydi. Akil, İngiliz oyun yazarı Patrick Marber’in ‘Closer’ adlı tiyatro oyununu, Cengiz Bozkurt’un yönetmenliğiyle sahneye taşıdıklarını ve provaların devam ettiğini dile getirdi.

Akil, “Bu oyun 2004 yılında Julia Roberts, Natalie Portman gibi usta oyuncularla beyazperdeye uyarlandı ve büyük beğeni topladı. Provalarımız devam ediyor. Umarım seversiniz” dedi. Altan ise sinema ve dizi projelerini okuduğunu en kısa zamanda sevenleriyle buluşacağını dile getirdi.