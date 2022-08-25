Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı öncülüğünde CMC Çevre Sorunu Üst Komitesi oluşturuldu.

Hedef, , CMC maden atıklarının yarattığı çevre sorununa çözüm bulmak ve temizlenen alanda yeni fonksiyonların kurulmasında yol haritası belirlenmesi olarak açıklandı.

İlk toplantısını yapan komite CMC Konusunda bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmaların oluşturulacak dijital veri bankasına aktarılmasına karar verdi…

Lefke bölgesinin yıllardır kanayan yarası olan CMC konusunda, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı öncülüğünde önemli bir çalışma başlatıldı…

Bu çerçevede, CMC Çevre Sorunu Üst Komitesi adı altında bir kurul oluşturuldu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra ilgili daire yetkilileri, Lefke Belediyesi, LAÜ ve Lefke Bölgesi sivil toplum örgütleri temsilcilerinden olmak üzere 8 kişiden oluşan kurul, CMC maden atıklarının yarattığı çevre sorununa çözüm bulmak ve çevreye verdiği zararı ortadan kaldırıp, daha sonra da temizlenen alanda yeni fonksiyonların kurulmasında bir yol haritası belirlemeyi hedefliyor.

CMC üst kurulu ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştirdi. İlk Toplantıya Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Danışmanı Bülent Arkın, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, Lefke Avrupa Üniversitesi Temsilcisi Saltuk Pirgalioğlu, Çevre Koruma Dairesi temsilcisi Senem Aktuğ, Lefke Belediyesi temsilcisi Oğuz Münever Ebedi, Jeoloji Maden Dairesi temsilcisi Tijen Aktul ve Çevre Koruma Dairesi temsilcisi Emir Akyıllar katıldı.

Toplantıda, Kurulun çalışma prensipleri oluşturularak, görev dağılımı yapıldı.

Toplantıda ayrıca, ikinci toplantıdan önce CMC Konusunda bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmaların oluşturulacak dijital veri bankasına aktarılmasına karar verildi…

6 Eylül’de yapılması planlanan İkinci toplantı öncesinde CMC Maden Atıklarının Rehabilitasyonu Strateji Belgesi taslağı oluşturulacak