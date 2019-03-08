ÇOCUĞUN KENDİSİNDEN OLMADIĞINI SÖYLEYİP...

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne’de 30 yaşındaki 2 aylık hamile eşini çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesi ile darp eden 42 yaşındaki Turgay Duman dün teminat talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.



Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 3 Mart 2019 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Girne’de sakin Turgay Duman, karnındaki çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesi ile sözlü olarak tartıştığı iki aylık hamile eşi S.D.’yi ensesine, sırtına ve sol bacağına elleriyle yumruk atıp ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, şikâyetin polisin bilgisine 4 Mart 2019 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, iki gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, TC-KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve iki kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.