Televizyon çocuklar için eğlenceli ve eğitici olabilir ve onlara yeni dünyaların kapılarını açabilir; onlara dünyayı gezme, farklı kültürler hakkında bilgi edinme ve kendi topluluklarında asla bilemeyecekleri fikirleri öğrenme şansı verebilir. Ancak küçük yaşlardan itibaren televizyon izleme saatleri sınırlandırılmayan çocuklarda bazı gelişimsel bozukluklar gelişebilmektedir. Şimdi, çocuğun televizyon izlemesinin zararları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Günümüz toplumunda televizyon, günlük yaşamımızın büyük bir parçası haline geldi. Kaçınılmaz olarak, bugünün çocukları iki yaşın altındakiler bile her gün saatlerce oturup TV izlemekten başka bir şey yapmıyor ve bunun onları ne kadar olumsuz yönde etkilediğinin bile farkında değiller. Peki, çocuğun televizyon izlemesinin zararları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

ÇOCUĞUN TELEVİZYON İZLEMESİNİN ZARARLARI

– 2 yaşın altındaki bir çocuk için hiçbir eğitim avantajı sağlamaz. Daha da kötüsü, beynini geliştiren, diğer insanlarla etkileşim kurmak ve oynamak gibi becerilerini kısıtlar.

– Televizyon izlemek, çocuğunuzun dil, yaratıcılık, motor ve sosyal beceriler gibi önemli becerileri geliştirmesi için gereken zamanı uzatır. Bu beceriler, çocukların beyin gelişimindeki en kritik zaman olan ilk iki yılında oyun, arama ve sohbet yoluyla geliştirilir. Örneğin, çocuğunuzun dil becerileri, televizyon dinleyerek gelişme göstermez.

– Televizyon izlemek, çocuğunuzun inisiyatif kullanma, entelektüel mücadele etme, analitik düşünme ve hayal gücünü kullanmasını engellemesi nedeniyle çocuğunuzun zihnini uyuşturur.

– Televizyon izlemek, okuma ve uygulama yoluyla okuma becerilerini geliştirme zamanını uzatır. Okul öncesi yıllarda karikatürleri ve eğlence televizyonunu izleyen çocuklar, 5 yaşından önce okuma becerisine sahip değillerdir.

– Sürekli olarak TV izlemek için günde 4 saatten fazla zaman harcayan çocukların fazla kilolu olmaları daha olasıdır.

– Televizyon seyreden çocuklar, öğretmenlere dikkat etmede zorlanırlar, çünkü televizyonda hızlı tempolu görsel uyarılmaya alışkındırlar. Ayrıca çok daha kısa dikkat süreleri vardır

– Şiddet içeren eylemleri televizyonda gören çocukların saldırgan davranış sergilemeleri ve dünyanın korkutucu olmasından ve kendilerine kötü bir şey olacağından korkması daha olasıdır.

– Şiddetli video oyunları ve uygulamaları oynayan gençlerin daha agresif olmaları daha olasıdır.

– Televizyon karşısında çok fazla zaman geçiren okul çocuklar ev ödevlerini yaparken daha az çalışma; Ayrıca, daha az beceri ve bilgiye sahip olma eğilimindedirler. Televizyon yüzünden uykusuzluk çekerler, gün içinde daha az uyanık olurlar ve bu okul performansının düşmesine neden olur.

– Televizyondaki ve video oyunlarındaki karakterler genellikle sigara ve alkol içmek gibi olumsuz davranışlar sergileyebilir.

Bu yüzden ebeveynlerin çocuklarının televizyon izleme saatlerinde zaman tutmaları ve televizyon ekranının önünde çok fazla zaman geçirmemelerini sağlamak için sınırlar koymaları çok önemlidir.