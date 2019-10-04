Çocuğunuz göz teması kuramıyorsa dikkat!

Otizm belirtileri nelerdir? Otizm nedir, ne anlama gelir?

Otizm, insanların başkalarıyla iletişim kurma, davranma veya etkileşim kurma şeklini etkileyen gelişimsel bir durumdur. Bunun tek bir nedeni yoktur ve belirtiler çok hafif veya çok şiddetli olabilir. Peki, bebeklerde otizm belirtileri nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğu gelişimsel bir bozukluktur, yani bir çocuğun beklendiği gibi gelişmemesi, örneğin konuşma geliştirmek veya beklenenden daha sonra sürünmeyi öğrenmek gibi belirtilerin ortaya çıkması anlamına gelir. Dolayısıyla, yenidoğanlarda göze çarpan birkaç otizm belirtisi vardır. Ancak, bir bebek iki aylık, dört aylık, altı aylık, dokuz aylık ve bir yaşında beklenen gelişimsel kilometre taşlarına ulaşamazsa, bu ilk otizm belirtilerinden biri veya başka bir gelişimsel durum olabilir. Şimdi, Bebeklerde otizm belirtileri nelerdir? Gelin hep birlikte bir göz atalım…

OTİZM NEDİR?

Otizm, oynamak, öğrenmek ve iletişim kurmak gibi sosyal becerileri etkileyen karmaşık bir gelişimsel engeldir. Doktorlar tam olarak otizme neyin neden olduğunu bilmiyorlar , ancak bunun çevresel ve genetik faktörlerin bir birleşimi olduğuna inanılıyor. Bazı şartlar aynı zamanda çocuğun otizm geliştirme şansını arttırır. Örneğin, Otizmli bir kardeşiniz varsa, geliştirme riskiniz ortalama% 20'ye yükselir.

Diğer risk faktörleri; erken doğum , düşük doğum ağırlığı, doğum komplikasyonları ve doğum yapan annenin yaşının yüksek olması.

BEBEKLERDE OTİZM BELİRTİLERİ

Bazı ebeveynler, semptomlarına ve ciddiyetlerine bağlı olarak, çocukları 6-12 aylık olduklarında otizm belirtilerini tanır. Yaşamın ilk yılında bebekler anlamsız bazı sesler çıkarmaya ve işaret etme gibi hareketler kullanmaya başlar.

Daha büyük bebekler ve küçük çocuklar isimlerine cevap vermeyebilir, gözle temastan kaçınabilir, ortak dikkat eksikliği, sallanma veya kol çırpma gibi tekrarlanan hareketlerle meşgul olabilir. Oyuncakları sıraya dizmek ya da bütünden ziyade oyuncak parçalarına odaklanmak gibi alışılmadık şekillerde oynayabilirler.

– 12 aylıktan küçük bebeklerde otizm belirtileri

Yüzlere ilgi göstermez.

Göz teması kurmaz, gülümsemez

Her zaman seslere tepki vermez. Adına cevap vermez, bir sesin nereden geldiğini görmek için dönmez ya da gürültülü bir ses duyduğunda ürker. Diğer durumlarda ise duyması normal olabilir.

Sarılmayı ya da dokunulmayı sevmez.

Peekaboo (çocuklara yüzünüzü saklayıp, sonra açıp göstererek ve “cee” diye seslenerek yapılan oyun) gibi tipik bebek oyunlarına ilgi göstermez.

Gevezelik yapmaz veya konuşmanın diğer erken belirtilerini göstermez .

Tutulmak istediğinde ebeveynine ulaşmak gibi jestleri kullanmaz.

– 12 ila 24 aylık bebeklerde otizm belirtileri

Jest kullanmaz. (Kafasını evet ya da hayır anlamında sallama) Çevresindeki dünyaya ilgi göstermek için nesnelere işaret etmez.

Sözel veya sosyal becerilerini kaybeder.

12. ayda babıldama yok, 16.ayda sözcük yok ise, 24. ayda spontan iki kelime ile cümle yoksa, bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi kritik önem taşımaktadır.