Çocuğunuz iştahsızsa sakın bunu yapmayın!

Neredeyse her anne çocuğunun iştahsız olduğunu düşünür. Çünkü anneler çocuklarının kendi istedikleri porsiyonlarda yemek yemesini ister karşılığını göremeyince “çocuğum iştahsız” veya “hiçbir şey yemiyor “ diye yakınırlar. Dengeli ve yeterli beslenmeyi çocuğunuza öğreterek gelişimine katkıda bulanabileceğinizi belirten Beslenme ve Diyet uzmanı Büşra Çengel çocukların iştahını açmak için neler yapılabileceğiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Beslenme; çocukların büyümesinde ve gelişiminde en önemli faktördür. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi yaşam kalitesini etkiler. Protein, karbonhidrat, mineraller ve yağlardan gereken ölçülerde faydalanması çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel gelişimi için oldukça önemlidir.

NEDEN İŞTAHSIZ OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIN

Ailelerin sıklıkla karşılaştığı iştahsızlık problemi psikolojik veya fiziksel sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Çocuk gerçekten iştahsız mı yoksa yemek yemeyi mi reddediyor anlamak için öncelikle ebeveynler ve çocukları arasında sağlıklı bir iletişim olmalıdır. Genel olarak 2 yaşından itibaren görülmeye başlanan iştahsızlık beslenmeye karşı direnen çocukların büyümelerine ve yeterli miktarda besin almalarına engel olmaktadır. Çocukların iştahsız olmasında rol oynayan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Hastalıklar: Genel olarak iştahsızlık bir hastalık nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Hastalığın durumu ve süresine göre iştahsızlığın ne kadar devam edeceği anlaşılabilir. Kronik hastalıklarda iştahsızlık da kronik şekilde seyreder. Psikolojik etkenler: Çocuğun içinde bulunduğu ev, okul ve sosyal ortamda mutlu olması iştahını da etkilemektedir. Huzursuz olan çocukların iştahı bu durumdan kolayca etkilenebilir.

Diş çıkarma: Hassaslaşan diş etleri sebebiyle bu dönemde bebekler yemek yemeyi reddeder. Diş çıkarma döneminde bebeğin sıvı besinlerle beslenmesine ağırlık verilmeli, kabızlık önlenmelidir.

İŞTAHSIZ ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI ?

Çocuğa baskı yapmak ve yemek yemesi için ısrar etmek ileride yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Yemek yemeyen çocuğa ısrarcı davranmak veya yemek yemediği için cezalandırmak doğru değildir. Çocuğu yemek yediği sırada kendi haline bırakarak yemek saatini keyifli hale getirebilirsiniz. Çocuklara ihtiyacı olandan fazlasını yemesi için ısrar etmeyin. Sofrada birlikte ve keyifli zaman geçirerek yemek yemeye teşvik edin. Başka çocuklarla kıyaslama yapmayın. Her çocuğun protein, vitamin ve enerji ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle ihtiyacı kadar olandan fazlasını almak istemeyebilirler. Beslenmenin önemi hakkında çocuğunuza bilgi verin. Beslenmenin insan sağlığında oynadığı rolü kavramasını sağlayın.

ÇOCUKLARIN İŞTAHINI AÇMAK İÇİN NELER YAPMALI?

İştahsızlığın altında herhangi bir hastalık yatmıyorsa çocukların iştahını açmak sanıldığı kadar zor değildir. Gelişimine sağlıklı devam etmesi, dengeli ve yeterli beslenmesi için öncelikle çocuğun acıkmasına fırsat vermeniz gerekir. Henüz acıkmayan çocuğa yemek yemesi için baskı yapmanız durumunda çocuk yemeği reddedecektir. Yemek saatleri arasında 3-4 saat bırakarak çocuğun acıkmasını sağlayın. Çocuğunuzun kendi kendine yemek yemesine izin verin. Başlarda zorlanan çocuk zamanla yemek yemekten keyif almaya başlayacaktır. Farklı sunumlarla da yemeği eğlenceli hale getirebilirsiniz.



