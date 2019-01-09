Çocuğunuz seslendiğinizde bakmıyorsa dikkat!

Kış aylarının etkisinin iyiden iyiye artmaya başladığı şu günlerde, soğuk hava koşullarıyla birlikte enfeksiyon riskleri de beraberinde artmaya başladı. Özellikle kış aylarında görülen bir hastalık olan orta kulak enfeksiyonlarının çoğu zaman fark edilmediğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, çocuklarda görülen orta kulak enfeksiyonu konusunda bilgi verdi. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık yaşandığı kış aylarında orta kulak enfeksiyonları artış gösterir. Orta kulak enfeksiyonları çocuklarda daha fazla gözlenir. Enfeksiyonlara gereken müdahale ve takip yapılmazsa orta kulakta sıvı birikimi yaşanabilir. Orta kulakta görülen sıvı birikimi işitme güçlüklerine yol açar.

HER 100 ÇOCUKTAN 90’INDA GÖRÜLÜYOR

Her 100 çocuktan 90’ı, 7 yaşına kadar belirtiler eşliğinde ya da sessiz bir şekilde bu enfeksiyonu en az 1 kez geçirir. Gerek anne-babalar gerekse doktorlar bu durumu kolayca anlar. Çünkü bu enfeksiyon şiddetli kulak ağrısı, ateş, bazen de kulak akıntısı ile kendini gösterir. Hastalık doktorlar tarafından kolayca tedavi edilir. Ancak orta kulak sıvıları bu enfeksiyondan sonra gelişir ve sessiz seyrettiği için aileler tarafından anlaşılması zorlaşır.

SIK YAŞANAN ENFEKSİYONLAR SÜRECİ UZATABİLİR

Orta kulak enfeksiyonları iyileşirken içlerindeki mikrop yoğunluğu azalır. Orta kulakta bazen şeffaf ve yoğunluğu az, bazen de yoğurt kıvamında bir sıvı kalır. Bu sıvı zamanla yavaş yavaş kaybolur. Bazı çocuklarda bu süre 15 gün iken bazılarında 3 ayı bulabilir ve nadiren 3 aydan daha uzun sürebilir. Sıvılar tek ya da 2 kulakta olabilir. Sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, alerjisi ya da sinüziti olan, geniz eti problemi olan çocuklarda bu sıvının gerileme süresi uzayabilir.

ÇOCUĞUNUZA SESLENDİĞİNİZDE SİZE BAKMIYORSA DİKKAT!

Kulakta görülen sıvı birikiminin öncü nedenlerinden birinin ‘orta kulak enfeksiyonu’ olmasından dolayı, çocuğunuz bu enfeksiyonu geçirdikten sonra daha da dikkatli olmalısınız. Çocuğunuza seslendiğinizde bakmıyor, televizyonu çok yüksek sesli ya da yakından seyrediyorsa şüphelenmelisiniz. Bazen de dikkatli öğretmenler, bakıcılar, anneanneler veya babaanneler bu konuda sizi uyarabilir. Çocuklar da kulaklarından garip sesler geldiğini ya da işitemediklerini belirtebilirler. Hatta kulaklarında dolgunluk olduğundan bahsedebilirler. Bu durum okul başarısını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca çocuklarda uyumsuzluk, hırçınlık, sinirlilik gibi davranışsal problemler de görmeye başlayabilirsiniz. İşitme düşüklüğü, kaliteli bir sosyal yaşamı engelleyebilmektedir. Bu şekilde şikayetleriniz varsa hekiminize başvurmalısınız.

İYİLEŞMEZSE TIBBİ MÜDAHALE GEREKEBİLİR

Kulak iltihabı şikayetleri, yapılan basit bir kulak burun boğaz muayenesi ile kolayca anlaşılabilir. Gerekli görülürse işitme testi, kulak basıncı ölçümü ve bazı filmler yapılabilir. Ana tedavi bir süre sıvıların kendiliğinden geçmesini beklemektir. Bu sırada alerji, sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonları varsa, bunlar da sıvıların çabuk geçmesine yardımcı olsun diye tedavi edilirler. Eğer belirli bir süre sonra sıvılar iyileşmiyorsa tüp denilen tıbbi plastikten yapılmış, iplik makarası şeklinde ve tükenmez kalem ucu boyutunda maddeler kulak zarına yerleştirilir. Kulak zarına tüp takılması basit ve kısa bir müdahaledir. Tüp tedavisinin amacı yeniden oluşabilecek sıvılar için önlem almaktır. Bu tedavi erişkinlerde yapıldığında lokal anestezi ile yapılabilirken çocuklarda mutlaka genel anestezi ile yani uyutularak yapılmalıdır. İşlem iki kulak için 20-30 dakika sürer.



