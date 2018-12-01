ÇOCUĞUNUZUN GÖZÜNDE KAYMA VARSA...

Çocuklarda göz kaymasının oldukça sık rastlanan bir problem olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, bu durumun ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Çocuklarda çoğu kayma yalancı kayma olarak adlandırdığımız, göz yapısından ve gözler arası mesafenin normalden daha farklı olmasından kaynaklanır. Burada doğru tanıyı koymak çok önemlidir ve bunun için ayrıntılı göz muayenesi yapılmalıdır. Artık gelişmiş cihazlar sayesinde gözlerdeki minimal kayma bile fark edilebilir ve göz bozukluklarına daha erken dönemlerde tanı konulabilir. Göz hastalıkları doktorlarına gözde kayma şikâyeti ile başvuran hastalarda çoğunlukla yalancı kayma tespit edilir. Burada önemli olan gerçek kaymayı tespit ve tedavi etmektir.

ÇOCUKLARDA GÖZ KAYMASI İHMALE GELMEZ

Çocuklarda gözde kayması nedenlerinin başında refraksiyon bozuklukları gelir. Hipermetropi sıklıkla karşılaşılan bir durumken, çoğunlukla bu duruma astigmatizma eşlik eder. Hipermetropi ve astigmatizma gözde bulanık görmeye neden olarak tembellik oluşturur ve az gören gözde kayma başlar. Beyindeki görme merkezi ve gözler arasındaki bağlantılar doğumdan sonra oluşur. Herhangi bir sebeple göz-beyin ilişkisi sekteye uğrarsa gözde tembellik ve kayma oluşur. Ancak bazı göz tembelliklerinde kayma oluşmaz ve bu durum tanının gecikmesine neden olur. Aslında kayma olması aileyi uyarır ve çocuk göz doktoruna daha erken getirilir. Çocuklar görmediklerini bilemezler ve bunu ifade edemezler. Nasıl yeni doğan bir bebeğimize kalça çıkığı testi, işitme testi yapılıyorsa aynı şekilde göz muayenesi de yapılmalıdır. Nasıl çocukların büyüme çağlarında belli dönemlerde boy-kilo-aşı kontrolleri yapılıyorsa, aynı şekilde görme muayeneleri de yapılmalıdır. Bu şekilde kayma olmadan da göz bozukluklarının erken tanı ve tedavisi gerçekleştirilebilir. Gözde kayma yapan diğer hastalıklar, göz kası felçleri, katarakt, göz tansiyonu, göz tümörleri sayılabilir. Neyse ki bu hastalıklar çok daha az sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

ERKEN TESPİT VE TEDAVİ EDİLMELİ

Doğumdan sonra çocuğun gözlerini yumuşak bir hamura benzetebiliriz ve bu hamur 9-10 yaşlarında sertleşir, şekil verilmesi zorlaşır. Bu ilk 10 yılda göz bozuklukları erken tespit edilmeli ve erken tedavi edilmelidir. 10 yaşından sonra göz tembelliği tedavisi çok zordur, neredeyse imkânsızlaşır. Çocukların 1 senesi biz yetişkinlerin 10 senesine bedeldir. Bu nedenle belirli aralıklarla göz muayenesi yapılmalıdır. Göz muayenesi için 6. ay uygun bir zamandır. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan çocuklara yıllık muayeneler ile kontrollerin tekrarlanması önerilir. Yıllık muayene yaptıramayan ailelere ise 6 ay, 2 buçuk yaş ve 5 buçuk yaşta en azından 3 muayene yapılmalıdır. Gören çocuk, topluma kazandırılmış bir çocuktur. Sağlıklı gören çocuk, sağlıklı gelecek demektir. Çocuklarımızın gözleri geleceğe açılan bir penceredir, geleceğimizin garantisidir. Bu nedenle çocukların göz muayeneleri ihmal edilmemelidir.



