ÇOCUK ANNE VE BEBEĞİ GÜVENDE

Haftalardır bazı yardım derneği gönüllülerinin yardımları ile yaşamını sürdürmeye çalışan 15 yaşını bile henüz doldurmamış HAMİLE BİR ÇOCUK ANNE ve bebeği…

15 yaşında 5 aylık HAMİLE ÇOCUK ve 2 yaşındaki bebeğinin ‘ÇÖP EV’de yaşam mücadelesi!..

Girne Belediyesi’nin ‘Çöp evin temizlenmesi’ne ilişkin haberi ile ortaya çıkan DRAM duyanları hayretler içerisinde bıraktı

Meltem SONAY

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi Ekipleri aldıkları şikayet üzerine Polis Lojmanları’ndaki bir eve gitti, ‘PİS KOKULAR GELİYOR’ şikayeti edilen evden DRAM çıktı.

Belediye ekipleri iki slip dolusu çöp temizledikleri, YAŞANAMAZ durumda PİS evde 15 yaşında hamile bir çocuk ve 2 yaşındaki bebeği ile karşılaştı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekipleri Polis Lojmanlarında bulunan eve gittiği ve “çöp ev”in Girne Belediyesi Temizlik Şubesi Ekipleri tarafından temizlendiği belirtildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, ‘Çok farklı ve önemli’ bir durum olduğunu ve 15 yaşındaki çocuğun menfaatine uygun çözüm yolu için çalıştıklarını ifade etti.

15 yaşında 5 aylık hamile ÇOCUK ve 2 yaşındaki BEBEĞİ…

Girne Belediyesi, 15 yaşında 5 aylık hamile bir ÇOCUK ve 2 yaşındaki çocuğunun yaşadığı evde birikmiş çöplerle karşılaşan belediye ekiplerinin, elektrik ve suyun olmadığı, tuvaletin kullanılmaz durumda bulunduğu ve kötü kokular yayılan evden iki skip dolusu çöp temizlediğini açıkladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt:

“Çocuğun ebeveynleri yurt dışında”

Konunun bilgilerinde olduğunu ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, “Farklı ve önemli bir vaka… Çocuğun ebeveynleri yurt dışında. Hem hukuki boyutu, hem de en menfaatine olacak çözüm yolu için çalışıyoruz” dedi.

15 yaşındaki çocuk ve 2 yaşındaki bebeğinin şu anda ‘kendisine destek olan birinin’ yanında olduğunu ifade eden Aydan Başkurt, “Güvende olduğunu söylediler ancak biz de ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili polisin bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin sorulması üzerine Daire Müdürü Aydan Başkurt ‘Gerekli mercilerin bilgisinde’ derken, YENİDÜZEN’in bilgi almaya çalıştığı dün öğleden sonra saatlerine değin konunun polisin bilgisine getirilmediği de öğrenildi.

15 yaşındaki kız ve çocuğuna yardım eden Deniz Osman Cin anlatıyor: “O kokuyu anlatamam. Değil 1 gün, 5 dakika bile o evde durulamazdı…”

“Haftalardır uğraşıyoruz…”

Vicani Yardım Derneği (VİYAD) aracılığı ile öğrendiği konuyla ilgili haftalardır 15 yaşındaki kız ve bebeğine yardımcı olmaya çalışan Altın Patiler Derneği Başkanı Deniz Osman Cin, kızın 2002 doğumlu yani henüz 15 yaşını doldurmamış, bebeğininse bir buçuk yaşında olduğunu aktardı.

“Ben Altın Patiler Derneği Başkanıyım ama bana gelen iyi durumdaki kıyafetleri ihtiyacı olan ailelere dağıtırım.

VİYAD vasıtası ile bu kız ve çocuğu ile karşılaştım. Eve gittim. Elektrik yok, su yok, yemek yok. Değil 1 gün, 5 dakika bile o evde kalınması mümkün değildi.”

“Belediye ‘insan sokamayız’ dedi, ısrarlarımızdan sonra evi temizledi”

“Belediyeye temizlik için başvurduk. ‘Buraya insan sokamayız’ dediler. Girne Belediyesi ısrarlarımız sonucu evi temizledi.

Ama biz onları oradan almıştık. Birkaç gün arkadaşlarımızda kaldı, sonra başka bir eve yerleştirdik. Türkiye’ye nişanlısının yanına göndermek için para biriktirmek lazım.

Sosyal Hizmetler Dairesi yardımcı oldu da diyemem, olmadı da diyemem, baskı ile yardımcı oluyorlar maalesef… Vatandaş olmadıkları için SOS’e yerleştirmediler…”

“Nişanlısı Türkiye’de… 28 bin TL vize borcu var”

“Nişanlısının 28 bin TL vize borcu var, adaya giremiyor. Ben nişanlısıyla da, nişanlısının ailesi ile de konuştum. Türkiye’ye giderse ona bakacaklarını söylüyorlar.”

“Bütün günü apartmanın önündeki parkta geçiriyorlardı”

“O eve yatmadan yatmaya giriyorlardı. Bütün günü apartmanın önündeki parkta geçiriyorlardı. İçişleri Bakanlığı yardımcı oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi de bugün (dün) aradı, kira için 4 ay, bebeğin doğumuna kadar yardımcı olacaklarını söylediler. Daha sonra derneğin evrakları ile sınır dışı edilecekler”.

Altın Patiler Derneği başkanı Deniz Osman Cin, 15 yaşındaki çocuk ve bebeğinin çocuk bezi, Aptamil süt ve kuru yiyeceklere ihtiyaçları olduğunu, yardımcı olabileceklerin VİYAD Derneği’ne ulaşabileceğini de ifade etti.

Avukat Sevilay İleri ve Avukat Ahmet Said Sayın, 15 yaşını doldurmamış hamile kız ve bebeğinin ‘nişanlısının yanına’ gönderilebilmesi için HUKUKİ YOL arıyor…

HUKUKİ ÇÖZÜM ARANIYOR

Deniz Osman Cin’le birlikte bir süredir 15 yaşındaki kız ve bebeğine yardımcı olmayan çalışan Avukatlar Sevilay İleri ve Ahmet Said Sayın konuyu öğrenmeleri ile birlikte ‘Hukuki olarak ne yapılabileceği’ üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Öncelikle kız ve çocuğun başka yere yerleştirildiğini ifade eden Avukatlar, belediyeyi temizlik için aradıkları ancak ‘Çok pisse temizleyemeyiz, çocuklar ‘ökler’ yanıtı’ aldıklarını aktardı. Israrlar sonucu evin belediye tarafından temizlendiğini kaydeden Avukat Sevilay İleri ve Ahmet Said Sayın, VİYAD Derneği’ni kızı Güzelyurt’ta bir eve yerleştirdiğini aktardı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü ile görüştüklerini ve kira ve bebeğin temel ihtiyaçları için bakanlığın kıza maddi olarak yardımda bulunacağını aktaran avukatlar, kızın nişanlısının vize borcu nedeniyle adaya gelemediğine, kızın da yaşı nedeniyle adadan çıkamadığına işaret ettiler.

Kızın ailesinin Bulgaristan’da bulunduğunu ve annesinin de hasta olduğunu ifade eden Avukatlar, kızın doğum yaptıktan sonra nişanlısının yanına gidebilmesi için HUKUKİ yollarla çözüm aradıklarını kaydettiler.

VİYAD Başkanı Evrim Özbahadır:

“Neden belediye işini yaparken bunu reklama dönüştürüyor?”

Vicdani Yardım Derneği Başkanı Evrim Özbahadır sosyal medya hesabından habere ilişkin yaptığı yorumunda, kızın dernek tarafından oradan alınıp güvenli bir ortama yerleştirildiğini ifade etti, Girne Belediyesi’ni ‘işini yaparken reklama dönüştürmekle’ eleştirdi.

Evrim Özbahadır, 15 yaşındaki kızın Türkiye’ye gönderilmesine doktorların izin vermediğini, doğumdan sonra gönderilmesine izin verdiklerini de ifade etti.

Özbahadır’ın ifadeleri şöyle:

“Bu kız oradan alınıp Vicdani Yardım Derneği olarak güvenli hijyen bir ortama yerleştirilip ihtiyaçları devamlı sağlanılıyor. Sosyal hizmetler ile yapılan görüşme sonrası gereken duyarlılık gösterilip yeni tutulacak evin kira bedeli sosyal hizmetler tarafından üstlenildi.

VİYAD ailesi olarak da her zaman elimizden geleni yapacağız.

Tek merak ettiğim biz dernek olarak, Sosyal Hizmetler Daire olarak üzerine düşeni yaparken neden belediye isini yaparken bunu reklama dönüştürüyor.

Sonuçta söz konusu olan insan hayatı . Gerçekten çok üzgünüm.”

Yenidüzen