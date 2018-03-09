ÇOCUK MANGALDAN SONRA AZ KALSIN ÖLÜYORDU...

Fiore ailesi güzel bir yaz günü geçiriyordu. Akşam saatlerinde mangalı yakıp hamburger yapmaya karar verdiler.

Mangalın neye mal olacağından habersizlerdi.

Altı yaşındaki Anthony hamburgeri yedikten hemen sonra fenalaştı.

Annesi, oğlunu hemen acile götürdü. Doktorlar, çocuğum bembeyaz kesilmesinin nedenini boğazında bulduklarından sonra anladılar.

Anne şimdi bütün ebeveynleri görünmeyen bu tehlike hakkında uyarıyor

Anthony, Kanada’daki CBC isimli radyoya, “Sanki boğazıma iğne batırıyorlar gibiydi” dedi.

Altı yaşındaki çocuk yakınlardaki hastaneye götürüldüğünde karnından mangalda kullandıkları metal fırçanın kılı çıktı.

Metal fırçalar mangalı temizlemek için herkes tarafından kullanılıyor.

Anthony’nin annesi Nadia, “Ters giden bir şeyler olduğunu anladık. Acı çektiği her halinden belliydi ve ağlıyordu. Mangalın üstünden 12 saat geçmeden operasyona alındı” dedi.

Doktorlar, metal fırçadan kopup çocuğun boğazına yapışan parçayı çıkarmakta başta zorlandılar.

Neyse ki yetenekli cerrahlar Anthony’nin boğazındaki parçayı biraz uğraştıktan sonra çıkardılar.

Anthony enfeksiyon kapmadığı için çok şanslıydı.

CBC’den aktarılanlara göre cerrahlar daha önce de benzer vakalara rastlamışlar.

Acile getirilen birçok hastanın da boğazında metal fırçadan kopan parçalara rastlanmış.

Cerrah Aziz Benbrahim, “Bir yıl bir hastam daha aynı nedenden dolayı az kalsın hayatını kaybediyordu” dedi.

Metal fırçanın üreticisi firmanın basın sözcüsü Duff Dixon, fırça eskir eskimez yenisinin alınmasını öneriyor.

Dixon’ın aktardığına göre eskimiş metal fırça kullanılması halinde benzer olayların yaşanma şansı yüksekmiş.

Metal fırça kullanmayın, alternatifini kullanın

En iyisi mangalı fırçayla temizlememek.

Mangalı temizlemek için birçok farklı yöntem var. İlk olarak mangalın ateşini yükseltip demirin üstündeki kirden kurtulabilirsiniz. Öte yandan mangalınızı patates veya soğanla da sürtebilirsiniz.

Anthony’nin annesi Nadia, başlarına geleni sosyal medya aracılığıyla olabildiğince yayarak bütün ebeveynlerin görünmeyen tehlike hakkında bilinçlenmesi için çabalıyor.

“Umarım ki bundan sonra kimse metal fırça kullanmaz. Hatta metal fırçaların yasaklanması gerek” dedi.

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