"ÇOCUKLA 9 YAŞINDAN BU YANA BİRLİKTE!"

Bafra'da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz gerekçesiyle tutuklanan zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Bafra’da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz gerekçesiyle tutuklanan 38 yaşındaki zanlı F.B., bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İskele Kaza Mahkemesi, zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Mahkemede olaya ilişkin bulguları anlatan Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, zanlının yeğeniyle 9 yaşından bu yana ilişki yaşadığına dair suça bağlayıcı görüntüler tespit edildiğini aktardı.

26 Kasım akşamı Büyükkonuk Taşocağı mevkiinde yakalanan ve 27 Kasım’da mahkemeye çıkarılan zanlı suçunu itiraf etmiş ve hakkında iki gün poliste tutukluluk kararı alınmıştı. Polis, başka şikayetçiler olabileceğini de bildirmişti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Yedidalga Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli olan F.B.’nin evinde çok sayıda mermi bulunmuştu.