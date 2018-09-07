Çocuklar Duymasın Böyle Damga Vurdu!

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Çocuklar Duymasın’, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Projenin önceki gün yayınlanan bölümü tüm kategorilerde zirveye yerleşti. ‘Çocuklar Duymasın’, Tüm Kişiler’de 4.07 reyting 13.30 izlenme payı, AB’de 4.88 reyting 15.53 izlenme payı, 20+ ABC1’de de 4.59 reyting 14.05 izlenme payı alarak, üç kategoride günün en çok izlenen yapımı oldu.