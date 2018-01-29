Çocuklar Duymasın'a şok!

Çocuklar Duymasın’da Meltem ve Haluk’un arasına giren 'Tutku' izleyiciyi kızdırdı. Birol Güven’e “Yeter artık şu kız yüzünden diziyi izlemeyeceğiz. Aile dizisi entrika diziye döndü” diye tepki yağdı.

Çocuklar Duymasın’da Meltem ve Haluk’un arasına giren Tutku izleyiciyi kızdırdı. Birol Güven’e “Yeter artık şu kız yüzünden diziyi izlemeyeceğiz. Aile dizisi entrika diziye döndü” diye tepki yağdı. Çocuklar Duymasın'ın reyting problemi yaşadığı konuşulmuş hatta bir hafta yayınlanmayınca yayından kaldırılacağı iddia edilmişti.

TEPKİLERDEN BAZILARI:

*Çooook uzattılar sıktı artık

*Gerçekten şu kız yüzünden izlemicem hiç kaçırmadigim diziden sogutuyolar artık