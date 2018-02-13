Çocuklar Duymasın'da bomba gelişme!

Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fenomen dizinin yeni bölümünde büyük sürpriz var. İşte çocuklar Duymasın'ın son bölümüne damga vuracak o olay...

Çocuklar Duymasın'ın 28. bölümünde, Meltem ile barışan Haluk, Tutku'ya rest çekiyor ve 'Benden, ailemden, arkadaşlarımdan uzak duracaksın' diyor. Fakat Tutku yaşadıklarının öcünü almak için harekete geçiyor! Diğer yandan ise Havuç'un diziye geri dönüşünün ilk sinyalleri veriliyor. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde, Havuç sonunda ortaya çıkacak mı?

Çocuklar Duymasın 28. bölüm fragmanında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yaşadığı son olaydan sonra Tutku rahat durmuyor ve ortalığı yine karıştırmayı başarıyor! Tutku'ya oyun oyanayan Meltem, evliliğini kurtarmayı başarıyor fakat İntikam ateşiyle yanıp tutşan Tutku, Meltem ile Haluk'u ayırmak için bu kez de ikilinin oğlu Emre'ye ulaşmanın yollarını arıyor. Diğer taraftan Meltem ile Haluk, Emre'den haber alamıyor ve telaşlanıyor! Peki Tutku bu sefer Meltem ile Haluk'u ayırmayı başaracak mı?