'Çocuklar Duymasın'da olay var! Hayatını kaybetti...
O Karakter Hayatını kaybetti...
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Kanal D'de 8 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan 'Çocuklar Duymasın' dizisinin 35'inci bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen yapımın yeni bölümü, izleyiciyi şoke eden bir vedaya sahne olacak.
'GÖNÜL'ÜN ANİ ÖLÜMÜ ŞOKE ETTİ
'Çocuklar Duymasın'ın 35'inci bölümünde izleyiciyi derinden sarsan bir gelişme yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında; Zeyno Günenç'in canlandırdığı 'Gönül' karakterinin ölüm haberi herkeste şok etkisi yaratıyor.
Çalışma arkadaşının "Gönül hanımı kaybettik" diyerek acı haberi verdiği 'Haluk' karakteri (Tamer karadağlı), büyük bir üzüntü yaşıyor.
Eşinin ölüm haberini duyan 'Tuna' (Volkan Severcan) gözyaşlarına boğuluyor. 'Gönül'ün akrabaları ve yakınları da eve taziyeye geliyor.
Etiketler : Çocuklar Duymasın, Zeyno Günenç, Gönül
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