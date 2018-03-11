ÇOCUKLAR DUYMASIN’IN YAPIMCISI BİROL GÜVEN’DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Kanal D'de yayınlanan ve reyting savaşında tutunabilmek için aile dizisi konseptinden uzaklaşıp entrika dizisine dönüşen Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven, Mesut Yar'a verdiği röportajda dizinin takipçilerini ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Türk televizyonlarındaki en uzun soluklu dizilerden biri olan Çocuklar Duymasın’ın senarist ve yapımcısı Birol Güven, Mesut Yar’a verdiği röportajda dizinin geleceğine dair olası planlarını açıkladı.

“FİLM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

“Çocuklar Duymasın’ın filmi olur mu?” sorusuna Birol Güven şöyle cevap verdi: “Vallahi düşünüyoruz ama bir final olarak değil bir deneyim olarak. En çok da Meltem rolündeki Pınar Altuğ Atacan bu deneyimi istiyor. ”