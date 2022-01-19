Çocuklar için 2 bin aşı geldi

Çocuklara uygulanacak 2000 adet Covid 19 aşısı teslim alındı…

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; yaklaşık 1 aydır tedariği için Cumhurbaşkanlığı ve iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nin büyük uğraş verdiği özel çocuk aşıları bugün ülkeye ulaştı.

AB destekli gelen ve 5-11 yaş aralığı için özel olarak üretilen 2000 doz Pfizer- BioNTech aşısı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan tarafından teslim alındı.

Açıklamada, eğitimin kesintisiz devam etmesi ve çocukların Covid-19 virüsüne karşı korunması bağlamında büyük önem taşıyan özel çocuk aşılarının uygulanmasına dair Sağlık Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı ve bunu da en yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında özel çocuk aşılarının tedariğinin sürmesi için çalışmaları devam edileceği de kaydedildi.