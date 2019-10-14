ÇOCUKLAR İÇİN KOŞULACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 Ekim Pazar günü koşulacak Lefkoşa Maratonu’na katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek, maraton için kayıt yaptırdı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya maratona katılım numaralarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her yıl önemli bir toplumsal ihtiyacı karşılamak için yapılan maratonun bu yıl en güzel amaç olan çocuklar için gerçekleştirileceğinin önemine işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı olarak bu amaç için katkı koyacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Harmancı’yı kutlayan ve başladığı günden itibaren maratona destek olduğunu, bu yıl altıncı kez katılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, hem spor yapılacağını, hem de güzel bir amaç için koşulacağını ifade ederek, “Hayırlı olsun” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, desteğinden ve katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı’nın Lefkoşa Maratonu’na ilk günden itibaren destek verdiğini söyledi. Harmancı, bu yılki maratonun elde edilecek gelirle, çocuk merkezi ve kreş oluşturmak amacıyla çocuklar için koşulacağını belirtti.