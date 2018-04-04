ÇOCUKLAR SUÇ BATAĞINDA!

Mahkemelerin son yedi yıllık faaliyet raporlarında 16 yaşından küçük çocukların suça katılımındaki artış göze çarpıyor. Çocuklar en çok soygun suçundan yargıç karşısına çıkıyor. Islah evi olmaması çocukların topluma kazandırılamamasına neden oluyor

Devrim DEMİR

Ülkede yaşanan suç olaylarının artışı 16 yaşından küçük çocuklara da sıçramış durumda. Her yıl ortalama 100 çocuk suça bulaşıyor, yargıç önüne çıkıyor.

KKTC’de son yıllarda artış gösteren kriminal olaylar, mahkemelerin faaliyet raporlarına da yansıdı. Raporlarda, suçların çeşitliliği artarken 16 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenen suçlar, raporun en dikkat çeken noktası.

Artık, 16 yaşından küçük çocuk suçluklar da her türlü kriminal olaya bulaşabiliyor.

Havadis, KKTC mahkemelerinin 2010-2017 yılı faaliyet raporlarını inceledi, kaç çocuğun en fazla hangi suça karıştığını irdeledi.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2010-2017 yılı faaliyet raporlarında, toplumsal olarak incelenmesi gereken veriler öne çıktı.

Suçların giderek yaygınlaştığı KKTC’de, genç suçluların yanı sıra 16 yaşından küçük çocuk suçluların sayısındaki artış dikkat çekti.

Faaliyet raporlarına göre son 7 yılda 755 çocuk suça bulaştı. Mahkûm olan çocukların 696’sı erkek, 59’u ise kız çocuğu.

İşlenen suçlarla ilgili 2010-2017 yılları arasında mahkemelerde toplam 678 dava dosyalandı.

Raporlarda dikkat çeken bir diğer veri ise çocukların işledikleri suçlar.

Faaliyet raporlarında çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “Soygun”, “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Yaralama”, “Tecavüz”, “Silah ve patlayıcı madde” göze çarptı.

2010 yılında en çok işlenen soygun suçu oldu

Raporlara göre, 2010 yılında 16 yaşından küçük olup suç işleyenlerle ilgili mahkemelerde, 63 dava dosyalandı. Bu yıl içinde bir önceki yıldan askıda kalan davalarla birlikte 84 davada 94 genç suçlu çeşitli suçlardan itham olarak, 78 genç suçlu bulunup mahkûm edildi.

2010 yılında en çok işlenen suçlar arasında birinci sırada “Soygun” suçu yer alırken, 73 erkek, 5 kız çocuğu bu suçtan mahkûm oldu.

2011 yılında trafik ve soygun suçlarında artış oldu

Mahkemenin faaliyet raporlarında 2011 yılında da işlenen suçlara bakıldığında da durum pek iç açıcı değil. 2011 yılında da genç ve çocuk suçlularla ilgili mahkemelerde, 87 dava dosyalandı. Açılan davalarda 74 genç itham olurken, bunların 74’ü suçlu bulundu.

2011 yılında suçlu kız çocuğu sayısındaki artış da dikkatlerden kaçmadı.

Suçlu bulunan 74 genç suçlunun 65’i erkek, 9’u kız çocuğu mahkûmiyet aldı.

Yine, en yaygın suçlar arasında soygun ilk sırada yer alırken, trafik ve trafikte işlenen suçlarda da artış oldu.

Tecavüz suçu ve adam öldürme göze çarptı

Raporlarda en çok suçların patladığı yıl 2012 oldu. 2012 yılında 16 yaşından küçük çocukların işlediği suç çeşitliliğindeki artış dikkat çekti. Çocuklar ve genç suçlular için mahkemelerde 93 dava açılırken, 97 genç itham olundu. Mahkûmiyet alanların 88’i erkek, 9’u kız çocuğu oldu.

Mahkeme kararlarında suçlu bulunanların işledikleri suçlara soygunun yanı sıra “adam öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs”, “yaralama” ve “tecavüz” suçları eklendi.

2013 ve 2014 yılında çocuk suçlu sayısı tavan yaptı

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından 2010-2015 yılları arasında hazırlanan faaliyet raporlarında 16 yaşından küçük çocuklar 2013 ve 2014 yılları arasında birçok suça karıştı.

Raporlara göre, mahkemelerde 2013 yılında 71 dava açılırken, bu sayı 2014 yılında 83’e yükseldi.

2013 yılında bir önceki yıldan askıda kalanlarla birlikte, 66 davadan 94 genç itham olurken 87 erkek, 7 kız çocuğu çeşitli suçlardan mahkûm oldu.

2014 yılında ise bir önceki yıldan askıda kalan davalarla 98 davadan muhtelif suçlardan itham edilen 105’i erkek, 16’sı kız çocuğu 121 genç mahkûm oldu.

İncelenen raporlarda ise 2013-2014 yıllarında “adam öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs”, “tecavüz”, “yaralama” suçları yıllara damgasını vurdu.

“Silah” ve “patlayıcı madde taşıma” suçlar arasına girdi

Raporlarda, çocuk suçluların yer aldığı 2015 yılında “silah” ve “patlayıcı madde taşıma” suçları da artış gösterdi.

2015 yılında mahkemeler 93 dava dosyalarken, 89 genç itham olundu, 83 erkek, 6 kız mahkûm oldu.

Yine 2015 yılında mahkeme kararlarında, suçlu bulunan 16 yaşından küçük çocukların mahkûm oldukları suçlar arasında “silah” ve “patlayıcı madde taşıma”, “soygun yapmak”, “adam öldürme” ve “tecavüz” suçları yer aldı.

Soygun suçunda büyük artış

Resmi verilere göre, 2016 yılında 16 yaşından küçük çocuklarla ilgili mahkemelerde 95 dava dosyalandı, 114’ü erkek 2’si kız çocuğu 116 genç suçlu bulunarak mahkûm edildi.

2016 yılı Mahkeme Faaliyet Raporları’nda “Adam öldürme”, “Adam öldürmeye teşebbüs”, Vahim yaralama”, “Darp” ve “Tecavüz” suçlarından 18 kişi yargılandı. Raporlarda 2016 yılında 16 yaşından küçük 73 çocuk “Soygun yapmak,” ev dükkân açma”, “Sirkat” suçlarından yargılanarak mahkûm edildi.

2017’de 93 dava

Aynı raporlarda, 2017 yılında 16 yaşından küçük çocuklarla ilgili 93 dava dosyalanırken, 2016 yılından askıda kalanlarla 80 davadan itham edilen 81’i erkek, 5’i kız suçlu bulunarak, mahkûm edildi.

2017 yılında haklarında soruşturma yapılarak, mahkûm edilen çocukların en fazla işlediği suç “Soygun” suçu olurken, “Sahtekârlıkla para temini” suçu da 2017 yılı Mahkeme Faaliyet Raporlarında çocukların işlediği suçların arasına girdi.

Islah evi yok

Çocuk suçluların topluma yeniden kazandırılması noktasında önemli bir yere sahip olan ıslah evi maalesef ülkemizde bulunmuyor. Suça karışan çocuklar, yetişkin suçlularla beraber Merkezi Cezaevi’nde aynı koğuşlarda kalıyor.

Bu nedenle çocukların cezasını çektikten sonra topluma kazandırılması daha da güçleşiyor.

Havadis