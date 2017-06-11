ÇOCUKLAR SUÇ BATAĞINDA

Çocuk suçluların sayısı giderek artıyor. Son 3 yılın verilerine göre suç işleyen çocukların sayısı üç haneli rakamlara yükseldi

SAYI GİDEREK ARTIYOR: KKTC’de 16 yaşın altında suça bulaşan çocukların sayısı hızla artıyor. 2011 yılında suça bulaşan çocuk sayısı 74 iken 2014’te 121 ve 2016 yılında 116’ya yükseldi. Çocuk suçluların artışındaki en büyük etken aile yapısı ve arkadaş çevresi

EN FAZLA SOYGUN VE SİRKAT: Son 7 yılın verilerine göre dünyada çocuk ve ergenler daha çok çeteleşme ve ergen zorbalığı suçlarını işlerken KKTC’de suçlar farklılık gösteriyor. Son 7 yılın 4’ünde suça bulaşan çocukların yarıdan fazlası soygun, ev açma ve sirkat suçlarını işledi

7 YILDA 46 ÇOCUK HAPSEDİLDİ: KKTC Yüksek Mahkeme kayıtlarına göre, 2010-2016 döneminde KKTC’de yaşı 16’dan küçük 685 çocuk suç işledi. Bunların 46’sı hapis cezasına, 77’si para cezasına çarptırıldı. Suça bulaşan diğer çocuklar için ise farklı çözüm yolları üretildi

BİRÇOK NEDEN VAR: DAÜ Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog ve Çocuk Psikoloğu Şerif Türkkal: Çevresel sıkıntıların toleransı düşürmesi, yetersiz eğitim, sorunlarla baş etmede yetersiz kalmaları çocukları suça itiyor. Yetişkinlerle birlikte hapsedilmeleri ise başlı başına bir sorun

YILLARA VE TÜRLERİNE GÖRE ÇOCUK SUÇLARI

YIL SUÇLU SAYISI EN FAZLA İŞLENEN SUÇ

2010: 94 53 (SOYGUN, EV AÇMA, SİRKAT)

2011: 74 30 (SOYGUN, EV AÇMA, SİRKAT)

2012: 97 35 (SOYGUN, EV AÇMA, SİRKAT)

2013: 94 60 (SOYGUN, EV AÇMA, SİRKAT)

2014: 121 55 (SOYGUN, EV AÇMA, SİRKAT)

2015: 89 35 (SOYGUN, EV AÇMA, SİRKAT)

2016: 116 73 (SOYGUN, EV AÇMA, SİRKAT)

Havadis