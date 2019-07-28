Çocuklar ve Gençler Diyabetle Yaşamayı Öğrendi…

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği işbirliğinde, Kıbrıs Diyabetik Çocuk ve Gençlik Kampı düzenlendi.

Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin desteği ile Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen kampa 9-18 yaş arası diyabetli çocuklar katıldı. Kampta diyabetik çocuklara; hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda şeker ve keton bakılması, insülin tipleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları ve bunlardan kaçınmanın yolları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca diyabette takip kriterleri ve izlemenin önemi konusu hem uygulamalı hem de teorik olarak anlatılırken çocuklar psikososyal yönden de eğitildi.

Hem Eğitim Hem Eğlence…

Dört kişilik alt gruplara ayrılarak kamp boyunca birlikte konaklayan çocuklara, bir tıp öğrencisi rehberlik etti. Çocuklar bir yandan yoğun bir şekilde bilgileri alırken bir yandan da yeni arkadaşlar kazandılar. Katılımcılar diyabet ile ilgili aldıkları eğitimin yanı sıra yüzme, su topu, voleybol, basketbol, futbol gibi sportif faaliyetlere de katıldılar.

Kamplar Çocukların Psikososyal Gelişimlerine Katkı Koyuyor…

Kampın Yürütücüsü, Girne Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, bu tarz kampların çocukların psikososyal gelişimlerine katkı koymanın yanı sıra diyabetli olarak yaşam konusundaki bilgi eksikliklerini de giderdiğini ve böylece kendi bakımlarını üstlenerek daha iyi diyabet kontrolü yapabildiklerini belirtti. Prof. Dr. Bundak, iyi diyabet bakımının komplikasyonları önlemesi nedeni ile bu tip kampların koruyucu hekimlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Umut Verici…

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Neşe Akcan ise kamplarda edindikleri bilgilerin ve arkadaşlıkların, diyabetik çocuklarımıza yarınlara daha umutla bakmaları için büyük bir güç verdiğini söyledi.