Çocuklara aman dikkat!

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, yeni ve gizemli bir tür hepatit virüsünün hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Corona virüsü salgınının etkisi bütün dünyada hissedilmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nden endişe verici bir açıklama geldi…

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, 12 farklı ülkede yeni ve gizemli bir hepatit salgınının patlak verdiğini ve bu hastalığın ise çocukları etkilediğini duyurdu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada en az 1 çocuğun bu hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtilirken 169 çocukta da bu hastalığın görüldüğü kayıtlara geçti.

Çok nadir görülen akut hepatit rahatsızlığında karaciğerde iltihaplanma görüldüğü belirtildi. Yetkililer hastalanan 169 çocuktan 17’sinin durumunun ağır olduğu ve karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

Hastalığın ağırlıklı olarak Birleşik Krallık’ta görüldüğü belirtilirken bu bölgede 114 vaka olduğu açıklandı. İspanya, İsrail, ABD, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya ve Belçika’da da çocukların hastalandığı belirtildi.

Bilim insanları çocuklarda hepatitin normal olduğunu fakat daha önce sağlığı yerinde olan çocuklarda hepatitin ağır sonuçlarının görülmesinin olağandışı olduğunu duyurdu. Hastalananların 1 aylıktan 16 yaşına kadar farklı yaş gruplarında olduğuna dikkat çeken DSÖ’nün Avrupa Bölümü’nde görevli Richard Pebody, “Rakamlar henüz çok olmasa da bunu yakından takip etmek gerek” dedi.

Uzmanlar, gizemli hepatitin A, B, C, D ve E türlerinden farklı olduğunu da duyurdu.

sözcü.com.tr