Çocuklarda büyüme geriliği tedavisi

Bir çocuk yaşıtlarına oranla normal şekilde büyümediğinde bu duruma büyüme geriliği adı verilmektedir. Büyümenin gecikmesi, büyüme hormonu eksikliği veya hipotiroidizm gibi altta yatan bir sağlık durumundan kaynaklanabilir. Bazı durumlarda erken tedavi, çocuğun normal veya normal seviyeye yakın bir boyuta ulaşmasına yardımcı olabilir. Şimdi, çocuklarda büyüme geriliği tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir bakalım...

Çocuğunuz diğer çocuklardan daha küçükse, bir büyüme problemi olabilir. Yaşıtlarına göre çocukların yüzde 95’inden küçükse ve büyüme hızları düşükse, genellikle tıbbi bir sorun olarak kabul edilir. Peki, çocuklarda büyüme geriliği tedavisi nasıl olur?

BÜYÜME GERİLİĞİ HAKKINDA

Büyümenin en önemli göstergesi boy uzaması ve ağırlık artışıdır. Büyüme geriliği, yaşa göre uygun büyüme hızının altında olan bir büyüme hızını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir çocuk, büyüme tablosunda 3. veya 5. yüzde oranının altında bir boyuta sahipse kısa olarak kabul edilir. Tüm çocukların düşük bir yüzdesi kısa olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bu çocukların birçoğu normal büyüme hızlarına sahiptir.

Büyüme, kemiklerin uç kısımlarındaki büyüme plakları denilen kıkırdak dokunun gelişmesi ile sağlanır. Ergenliğin sonu ile döneminin sonunda büyüme plaklarının kapanmasıyla büyüme de durur ve erişkin boyuna ulaşılmış olur. Büyümeyi etkileyen üç temel faktör vardır.

– Genetik faktörler

– Beslenme

– Hormonlar

Çocukların büyüme hızları yaşlarına göre değişmektedir. Büyüme bozukluklarının erken saptanması için en iyi yöntem çocuğun boy ve ağırlığının büyüme izlem grafikleri üzerine işaretlenmesidir. Her çocuk için; gelişimini izleyen doktor veya ailesinde bir büyüme grafiği bulunmalıdır.