Çocuklarda ishale dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eser Taşçı, çocuklarda özellikle yaz dönemlerinde artış gösteren ishalin, önlem alınmadığı takdirde ciddi problemlere yol açabileceğini söyledi. Taşçı, bir günden daha uzun süren vakalarda kusma ve ateş de görüldüğü takdirde vakit geçirmeden uzman hekime getirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İshalin pek çok nedende bağlı oluşabileceğini belirten Uzm. Dr. Eser Taşçı, “İshal, çevresel faktörlere göre değişim göstermektedir. Sıvı kaybına neden olan ishal; virüsler, bağırsak enfeksiyonları, çok fazla meyve tüketimi, diş çıkarma, bakteriler gibi nedenlerden oluşmaktadır. İshal, en sık 0 - 5 yaş grubunu etkilemektedir. Çocuklarda bir günden uzun süren ishal durumu varsa, çok fazla yememesine rağmen en az beş defa sıvı kaka yapıyorsa, ayrıca ishale kusma ve ateş eşlik ediyorsa, mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekmektedir” dedi.

“İshale karşı hijyene dikkat edin”

Hijyene önem verilmesinin ve temiz su tüketiminin ishali önleyebileceğini belirten Uzm. Dr. Eser Taşçı, “Tükettiğiniz suyun temiz olması en önemli husustur. Ayrıca meyve ve sebzelerin de bol suyla yıkanması ve öyle tüketilmesi gerekmektedir. Hijyene dikkat etmek ve elleri sık sık yıkamak, ishal için alınabilecek en iyi önlemdir. Ateş ve kusmanın eşlik etmediği çocuklarda iştahsızlık görülebileceğinden; patates, püresi, pilav ve özellikle yoğurtlu çorbalar tercih edilmelidir. Bu süreçte çocuklara kızartma gibi yağlı besinler, kayısı, ceviz gibi gıdaları vermemek gerekmektedir. Anne sütü alan çocuklara ise sıklıkla emzirilmelidir” açıklamasında bulundu.