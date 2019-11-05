Çocuklarda öz güven eksikliğine dikkat!

Güçlü öz güven, çocuklara hedeflerine ulaşmak için gereken enerjiyi ve cesareti verebilir. Bazı çocuklar ara sıra kendine güven duymakta sıkıntılar yaşarken, öz güveni eksik olanlar ise çoğu zaman kendisini mutsuz ya da tatminsiz hisseder. Peki, çocuklarda öz güven eksikliği nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Öz güven, kişinin yeteneklerini ve duygularını tanıması, kendini sevmesi ve kendisine güvenmesi olarak tanımlanabilir. Çocukta öz güven, doğumla birlikte gelişmeye başlar ve hayat boyu gelişmeye devam eder. Güvensiz çocuk; kendisini yetersiz hisseder ve kendisini akranlarıyla kıyaslar, sürekli olarak eksikliklerini görür. Ve bu durumdan mutsuz olur. Peki, çocuklarda öz güven eksikliği nedenleri ve belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ÖZ GÜVEN (BENLİK SAYGISI) HAKKINDA

Özgüven (Benlik Saygısı) kişinin kendiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonrasında kendinden memnun olup olmaması, kendini bedensel ve psikolojik olarak yeterli, güçlü, önemli, başarılı sağlam bulup bulmamasıyla, kendisini nasıl bulduğuyla ilgili bir kavramdır. Kişinin kendinden hoşnut olması benlik saygısının ve özgüvenin yüksek olduğunun göstergesidir.

Ebeveynler daima çocukları için en iyisini ister, ancak zaman zaman, iyi niyetleri farkında olmadan güçlü bir benlik duygusu geliştirmesinde barikat görevi görür. Benlik saygısı, çocukların yaşamın zorlukları karşısında esnek olmalarını sağlayan bir öz değer duygusudur. Aşırı ebeveynlik ve görünüşte rahatsız edici hareketler çocuğunuzun öz güvenini sabote edebilir.

ÇOCUKLARDA ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

Öz güven eksikliğinin başlıca nedeni ailevi problemler ve anne ve babanın davranışlarıdır. Anne ve babası ayrılmış veya sürekli kavga eden ve problemler yaşayan ailelerin çocuklarında öz güven eksikliği sıklıkla görülmektedir.

Yaşam tarzı öz güven eksikliğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ebeveynlerin çocukların üzerinde kurduğu baskı ve çocuklarına karşı güvensiz olmaları öz güven eksikliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarını görmezden gelmeleri, onlarla iletişim kurmamaları ve onlara değersizmiş gibi davranmaları çocuklarda öz güven eksikliğine neden olmaktadır.

Sınıftaki başarısızlığı nedeniyle öğretmeni tarafından aşağılanan, arkadaşlarıyla kıyaslanan, azarlanan çocuklar içine kapanabilir.

ÇOCUKLARDA ÖZ GÜVEN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Çocuklarda öz güven eksikliğinin birçok nedeninden bazıları şunlardır:

– Oyuna ya da verilen bir göreve başladıktan kısa bir süre sonra, yaşadığı ilk hayal kırıklığı belirtisiyle hemen pes eder.

– Genellikle başarısızlık korkusu veya çaresizlik duygusu ile bir görevden ya da denemeden kaçınır.

– Bir oyunu kaybedeceğine veya kötü bir şekilde yapacağına inandığında hile yapar ya da yalan söyler.

– Üzüntü, ağlama, öfkeli patlamalar veya sessizlik gibi değişen ruh halleri gösterir.

– Okuldaki notları düşmüş ya da olağan aktivitelere olan ilgisini yitirirler.

– “Hiçbir zaman doğru bir şey yapamıyorum”, “Kimse beni sevmiyor”, “Çirkinim”, “Bu benim suçum” veya “Herkes benden daha akıllı” gibi eleştirel yorumlar yapar.

– Övgü veya eleştiriyi kabul etmekte zorlanır.

– Diğer insanların onun hakkındaki düşünceleri hakkında aşırı endişeli ve duyarlıdır.

– Sürekli olarak kendilerini akranlarıyla olumsuz yönde karşılaştırırlar.

– Elde ettikleri şeyle gurur duymazlar ve her zaman daha iyisini yapabileceklerini düşünürler.

– Sosyal olarak geri çekilir, arkadaşlarıyla daha az iletişim kurar.